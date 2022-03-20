爽翻！美國男買完彩券就忘了 3個月後發現自己中了2.5億元

美國男子去年耶誕夜買了彩券Megabucks，之後就忘了這件事，直到今年2月才發現自己中了頭獎890萬美元（約新台幣2.5億元）。美鈔示意圖。（路透）

2022/03/20 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕意外的驚喜！美國奧勒岡州男子布朗（Wilbur Brown）去年耶誕夜買了彩券Megabucks，之後就差不多把這件事給忘了，直到今年2月才赫然發現自己中了頭獎890萬美元（約新台幣2.5億元）。

據《CNN》報導，布朗透露，當時他朋友買了「25美元26張」套餐，亦即花25美元（約新台幣710元）就能買到接下來26個開獎日的彩券各1張，每次開獎都有機會碰碰運氣，因此布朗也掏出25美元買了套餐，從耶誕夜算起最後1張是在今年的2月19日開出。

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原本布朗在前面幾期還會對一下獎號，但接下來他就把彩券的事情忘了，直到2月他才想起有這回事，連忙跑到當時買彩券的店家刷一下彩券條碼，沒想到上面顯示自己是「大樂透中獎者（Large Lottery Winner）」。

布朗當下並不知道這是什麼意思，直到他和朋友上網查詢後才發現自己中了890萬美元。布朗去領獎時，最終決定30年分期領款，這樣他每年都能收到1張稅後超過20萬美元（約新台幣567萬元）的支票。

據了解，Megabucks頭獎的機率為613萬5756分之1，布朗所對中的號碼為15、33、34、40、42、47，售出頭獎彩券的商店也能得到8.9萬美元（約新台幣252萬元）的分紅。

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