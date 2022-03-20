為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    爽翻！美國男買完彩券就忘了 3個月後發現自己中了2.5億元

    美國男子去年耶誕夜買了彩券Megabucks，之後就忘了這件事，直到今年2月才發現自己中了頭獎890萬美元（約新台幣2.5億元）。美鈔示意圖。（路透）

    美國男子去年耶誕夜買了彩券Megabucks，之後就忘了這件事，直到今年2月才發現自己中了頭獎890萬美元（約新台幣2.5億元）。美鈔示意圖。（路透）

    2022/03/20 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕意外的驚喜！美國奧勒岡州男子布朗（Wilbur Brown）去年耶誕夜買了彩券Megabucks，之後就差不多把這件事給忘了，直到今年2月才赫然發現自己中了頭獎890萬美元（約新台幣2.5億元）。

    《CNN》報導，布朗透露，當時他朋友買了「25美元26張」套餐，亦即花25美元（約新台幣710元）就能買到接下來26個開獎日的彩券各1張，每次開獎都有機會碰碰運氣，因此布朗也掏出25美元買了套餐，從耶誕夜算起最後1張是在今年的2月19日開出。

    原本布朗在前面幾期還會對一下獎號，但接下來他就把彩券的事情忘了，直到2月他才想起有這回事，連忙跑到當時買彩券的店家刷一下彩券條碼，沒想到上面顯示自己是「大樂透中獎者（Large Lottery Winner）」。

    布朗當下並不知道這是什麼意思，直到他和朋友上網查詢後才發現自己中了890萬美元。布朗去領獎時，最終決定30年分期領款，這樣他每年都能收到1張稅後超過20萬美元（約新台幣567萬元）的支票。

    據了解，Megabucks頭獎的機率為613萬5756分之1，布朗所對中的號碼為15、33、34、40、42、47，售出頭獎彩券的商店也能得到8.9萬美元（約新台幣252萬元）的分紅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    別人的尪總不會讓人失望！ 他彩券中2.8億送妻當情人節禮物
    2022/02/22 14:03

    別人的尪總不會讓人失望！ 他彩券中2.8億送妻當情人節禮物
    澳洲女一覺醒來爽中2億元樂透 1原因決定照常去上班
    2022/02/18 09:15

    澳洲女一覺醒來爽中2億元樂透 1原因決定照常去上班

    護眼三招 3C成癮「用眼過度」神破解
    中了！歐洲百萬樂透獎落英國 幸運兒抱走41億元
    2022/02/05 14:04

    中了！歐洲百萬樂透獎落英國 幸運兒抱走41億元
    爽！美國女點開垃圾電子郵件 驚覺自己中了8300萬元
    2022/01/24 09:03

    爽！美國女點開垃圾電子郵件 驚覺自己中了8300萬元
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播