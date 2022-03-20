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    烏總統府顧問點名中國 籲加入譴責俄羅斯行列

    俄羅斯入侵烏克蘭引起全球震盪，針對不願明確表態的中國，除了美國總統拜登呼籲中國應承擔國際責任，制止俄羅斯的侵略，烏克蘭總統府顧問波多利雅科也點名中國應加入譴責俄羅斯野蠻行徑的行列。圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

    俄羅斯入侵烏克蘭引起全球震盪，針對不願明確表態的中國，除了美國總統拜登呼籲中國應承擔國際責任，制止俄羅斯的侵略，烏克蘭總統府顧問波多利雅科也點名中國應加入譴責俄羅斯野蠻行徑的行列。圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

    2022/03/20 08:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引起全球震盪，針對不願明確表態的中國，除了美國總統拜登在與中國國家主席習近平視訊通話時，呼籲中國應承擔國際責任，制止俄羅斯的侵略，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mikhailo Podolyak）19日也直接點名，呼籲中國應加入譴責俄羅斯野蠻行徑的行列。

    美國總統拜登與中國國家主席習近平18日進行視訊通話，拜登警告中國國家主席習近平，若北京在俄羅斯侵略烏克蘭行動上，給予俄方實質協助，中國和中國與美國的關係都將承受「後果」，白宮也暗示若中國援俄，將遭到二級制裁。

    波多利雅科（Mikhailo Podolyak）19日也在推特發文時直接點名中國，表示「中國可以成為全球安全體系的重要成員，若中國能做出正確決定，支持文明國家聯盟並譴責俄羅斯野蠻行徑的話。」

    波多利雅科也提到「西方一定要向北京解釋，1.6兆美元和1500億美元有多麼不同。」其中「1.6兆美元」指的是中國對歐洲與美國的出口總額，1500億美元」則是中國對俄羅斯的出口額。意思是希望中國思考，哪邊的市場更有價值。

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