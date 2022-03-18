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    美密蘇里州近50車連環追撞釀6死 疑駕駛濃霧中急煞

    美國密蘇里州一條州際公路發生至少47輛車連環追撞的事故。（翻攝自推特@kfvsnews）

    美國密蘇里州一條州際公路發生至少47輛車連環追撞的事故。（翻攝自推特@kfvsnews）

    2022/03/18 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州（Missouri）一條州際公路，於當地時間17日上午發生大型交通事故，將近50輛車連環追撞，目前已知造成6人死亡。

    綜合外媒報導，這起連環車禍發生在美國密蘇里州查爾斯頓（Charleston）附近的57號州際公路，涉及至少47輛車，部分車輛起火燃燒。事發後相關單位隨即關閉雙向車道，展開大規模清理作業。

    截至當日晚間已知6人不幸喪生，另有大量人員負傷送醫；密西西比縣一名驗屍官表示，死亡人數預計不會再攀升。

    報導指出，詳細車禍肇因尚待調查，但根據當地官員透露，事發時該路段起大霧影響能見度，疑因有駕駛踩了煞車，進而引發整起連環追撞事故。

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