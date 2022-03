美密蘇里州近50車連環追撞釀6死 疑駕駛濃霧中急煞

2022/03/18 16:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國密蘇里州(Missouri)一條州際公路,於當地時間17日上午發生大型交通事故,將近50輛車連環追撞,目前已知造成6人死亡。

綜合外媒報導,這起連環車禍發生在美國密蘇里州查爾斯頓(Charleston)附近的57號州際公路,涉及至少47輛車,部分車輛起火燃燒。事發後相關單位隨即關閉雙向車道,展開大規模清理作業。

截至當日晚間已知6人不幸喪生,另有大量人員負傷送醫;密西西比縣一名驗屍官表示,死亡人數預計不會再攀升。

報導指出,詳細車禍肇因尚待調查,但根據當地官員透露,事發時該路段起大霧影響能見度,疑因有駕駛踩了煞車,進而引發整起連環追撞事故。

Authorities said several people were killed and many more injured during a series of chain-reaction crashes on Interstate 57 in Missouri as dense fog enveloped the area. https://t.co/P1AcczMUeh https://t.co/S832W7IuIG pic.twitter.com/cgdJASP2lU