美密蘇里州近50車連環追撞釀6死 疑駕駛濃霧中急煞

美國密蘇里州一條州際公路發生至少47輛車連環追撞的事故。（翻攝自推特@kfvsnews）

2022/03/18 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州（Missouri）一條州際公路，於當地時間17日上午發生大型交通事故，將近50輛車連環追撞，目前已知造成6人死亡。

綜合外媒報導，這起連環車禍發生在美國密蘇里州查爾斯頓（Charleston）附近的57號州際公路，涉及至少47輛車，部分車輛起火燃燒。事發後相關單位隨即關閉雙向車道，展開大規模清理作業。

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截至當日晚間已知6人不幸喪生，另有大量人員負傷送醫；密西西比縣一名驗屍官表示，死亡人數預計不會再攀升。

報導指出，詳細車禍肇因尚待調查，但根據當地官員透露，事發時該路段起大霧影響能見度，疑因有駕駛踩了煞車，進而引發整起連環追撞事故。

Authorities said several people were killed and many more injured during a series of chain-reaction crashes on Interstate 57 in Missouri as dense fog enveloped the area. https://t.co/P1AcczMUeh https://t.co/S832W7IuIG pic.twitter.com/cgdJASP2lU — AccuWeather （@accuweather） March 17, 2022

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