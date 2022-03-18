中俄友情變調？ 外媒清點北京4手段「讓俄國內部情勢更艱難」

《CNN》指出，中俄兩國友誼「沒有止境」的立場是在俄羅斯入侵烏克蘭之前，過去幾週中國更採取多項措施，和「搖搖欲墜」的俄羅斯經濟保持距離。（路透）

2022/03/18 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕中俄兩國友好，俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平2月4日更在北京共同宣布「中俄戰略夥伴關係」，強調兩國友誼「沒有止境」，不過《CNN》指出，這樣的立場是在俄羅斯入侵烏克蘭之前，過去幾週中國更採取多項措施，和「搖搖欲墜」的俄羅斯經濟保持距離。

《CNN》報導，分析人士指出，中國想「口頭支持俄羅斯」，但又不能進一步激怒美國，因為中俄在挑戰西方的方面，擁有共同戰略利益，但中國銀行不能失去獲得美元的機會，眾多中國產業也無法被剝奪來自美國的技術，因此北京正在美俄之間取得微妙平衡點。

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《CNN》強調，普廷和習近平2月4日強調兩國友誼「沒有止境」，但這是在俄羅斯發動戰爭之前，報導列出了中國近幾週採取的4項措施，稱中國正打算和被孤立且搖搖欲墜的俄羅斯經濟保持距離。

第1點為「讓盧布貶值」，報導解釋，人民幣非自由交易，是在中國人民銀行設定的區間內流動，而上週中國把盧布的交易區間擴大一倍，迫使俄羅斯貨幣跌得更快。

第2點為「對俄羅斯動用外匯儲備的要求坐視不管」，俄國在國際制裁下大量外匯儲備被凍結，財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）13日首度鬆口求援，稱將使用外匯儲備中的人民幣，但中國人民銀行至今尚未發表任何回應。

第3點為「扣留飛機零組件」，俄羅斯受到各大企業制裁，波音、空巴兩大飛機製造商也不再為俄國航空公司提供零件或維修，但本月稍早一名俄羅斯高級官員表示，莫斯科尋求替代供應商，但被中國拒絕。

第4點為「停止投資基礎設施」，報導提及，總部位於北京的亞洲基礎設施投資銀行本月稍早表示，隨著戰爭展開，將暫停和俄羅斯、白俄羅斯有關的所有活動，以符合銀行最大利益，《CNN》認為，這樣的舉動是令人驚訝的。

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