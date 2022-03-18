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    布林肯：拜登明通話習近平 將警告援俄須付代價

    2022/03/18 04:54

    〔中央社〕美國總統拜登明天將與中國國家主席通話。美國國務卿布林肯表示，美方擔憂中國將直接提供俄羅斯軍援，拜登將明確傳達若中方支持俄羅斯入侵烏克蘭，中國將須承擔責任並付出代價的立場。

    拜登（Joe Biden）明天將與習近平舉行會談。白宮指出，這是雙方為了保持美中之間開放的溝通管道的一部分，兩人將討論管理兩國競爭，以及俄羅斯對烏克蘭戰爭等共同關心問題。

    明天的會談是拜登與習近平兩人在去年11月中旬之後的再次會談，也是俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩人首度就俄烏局勢交換意見。

    布林肯（Antony Blinken）今天呼籲所有國家，特別是對俄羅斯有直接影響力的國國家，利用所擁有的一切手段，迫使莫斯科結束這場戰爭。

    他特別點名中國指出，中國尤其有責任利用其對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的影響力，並捍衛所聲稱支持的國際規則與原則。但中國「似乎朝向相反方向前進」，拒絕譴責侵略行為，並試圖將自身描繪成中立的仲裁者。

    布林肯並指出，美方擔憂中國考慮直接協助俄羅斯，向俄羅斯提供軍事裝備。

    為此，布林肯表示，拜登明天與習近平對談時將明確表明，中國將為支持俄羅斯採取的任何行動承擔責任，「我們將毫不猶豫讓中國付出代價」。

    俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，北京迄今仍不願意就俄國入侵烏克蘭，譴責親密盟友俄羅斯，反而怪罪美國與北大西洋公約組織（NATO）向東擴展勢力，導致情勢升高。（編輯：楊昭彥）1110318

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