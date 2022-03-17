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    俄烏開戰另類效應 爽到美國軍火商 路透：歐洲多國擬購武器

    俄烏大戰提振歐洲國家對美制軍火的需求。圖為2月12日開戰前立陶宛將美製的刺針防空飛彈送上運輸機準備送交烏克蘭。（美聯社）

    俄烏大戰提振歐洲國家對美制軍火的需求。圖為2月12日開戰前立陶宛將美製的刺針防空飛彈送上運輸機準備送交烏克蘭。（美聯社）

    2022/03/17 23:57

    〔編譯張沛元／綜合報導〕路透17日獨家披露，俄羅斯入侵烏克蘭已提振對美製武器的需求，多個歐洲國家已接觸美國政府與國防承包商，有意採購的軍火項目包括無人機、飛彈與飛彈防禦系統。

    即將與美國國防工業程包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）達成35架F-35戰鬥機採購案的德國，據悉還洽詢美軍研發、能夠抵擋彈道飛彈的「終端高空防衛系統」（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD，即「薩德」），以及可望在今年決定採購新的重型運輸直升機，而爭奪這筆40億歐元（約台幣1253.34億元）採購案的業者，包括生產CH-53K「種馬王」直升機（CH-53K King Stallion）的洛克希德馬丁，與生產H-47契努克式（Chinook）直升機的美國波音公司（Boeing）。

    波蘭政府則在日前證實，迫切想向美國採購先進的MQ-9「收割者」（MQ-9 Reaper，又稱「死神」）無人機系統。兩名知情人士透露，其他東歐國家也有類似的採購需求，希望能取得烏克蘭賴以成功抵禦俄羅斯部隊的武器，包括「刺針」（Stinger）防空飛彈與「標槍式」（Javelin）反戰車飛彈。

    刺針飛彈來自美國企業雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.），標槍式飛彈則是由雷神與洛克希德馬丁共同製造，兩家公司的股價在上月24日俄羅斯入侵烏克蘭後雙雙上漲，雷神漲3.9%，洛克希德馬丁漲8.3%。

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