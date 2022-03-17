傳俄烏和談已草擬15條件 克宮發言人：假新聞！

英國《金融時報》報導，烏克蘭與俄羅斯談判已達成15點共識，克里姆林宮發言人指稱報導有誤。示意圖。（歐新社）

2022/03/17 22:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《金融時報》16日報導，烏克蘭與俄羅斯雙方談判有重大突破，已經達成15點和平共識，包括基輔宣布中立國並限制軍武，俄羅斯就停火撤軍，草案中還要求烏克蘭放棄加入北約、承認俄國對克里米亞的吞併和東部頓巴斯地區兩個共和國的獨立。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基隨後重申了他的「紅線」，堅持烏克蘭的優先事項包括「恢復領土完整」，克里姆林宮發言人佩斯科夫也指稱相關報導有誤，顯示俄烏雙方仍僵持不下，而停火談判仍將繼續。

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烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）強調，烏克蘭要求停火、俄國撤軍，以及得到數國的安全保障，他認為，「這只能透過澤倫斯基與（俄國總統）普廷的直接對話對才能達成。」

據《金融時報》報導，烏俄還在談判的「15條原則」中，基本確定和談協議的停火範圍，將會是：「俄軍全面撤退，退回2月24日入侵前位置。」烏克蘭則將依循瑞士與奧地利模式進入「永久中立國模式」，同時俄國也要求烏克蘭必須「正式割地」，公開放棄克里米亞與頓巴斯兩地的主權。

不過普廷的發言人佩斯科夫稱，相關報導有誤，但談判將在17日繼續進行。他指責基輔拖延談判，稱烏克蘭政府「並不著急」。烏克蘭也駁斥此一報導，稱雙方仍存在重大問題。

澤倫斯基16日在 Telegram 上分享的一段影片說：「關於烏克蘭的談判仍在繼續。我在會談中的優先事項非常明確：結束戰爭、安全保障、主權、恢復領土完整、對我們國家的真正保障和保護。 」

澤倫斯基辦公室的一名官員告訴《美聯社》，雙方正在討論的主要議題是俄軍是否會在戰後留在烏東分離主義地區以及邊界將訂在哪裡。這位不願透露姓名的官員強調，烏克蘭堅持讓一個或多個西方核子大國參與談判，並堅持要有一份具法律約束力的文件，為烏克蘭提供安全保障。這位官員說，作為交換，烏克蘭準備討論中立地位。

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