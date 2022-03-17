立陶宛堅定挺烏克蘭 籲UN設禁航區、歐盟啟動入會談判

烏克蘭軍隊14日夜間在基輔抵擋俄軍攻擊。（路透）

2022/03/17 21:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕立陶宛國會力挺烏克蘭總統澤倫斯基要求劃設禁航區的呼聲，17日無異議通過，要求聯合國「立即行動」在烏國上空設立禁航區，阻止大規模平民在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中喪生。

《波羅的海通訊社》（BNS）17日報導，立國國會通過的這項決議案，呼籲各民主國家國會，致力在烏國領土開放人道走廊，同時為執行禁航區做準備；決議案指出，可利用聯合國機制，或者將有此意願和能力的國家聯合起來，確保烏國戰區和被俄羅斯控制、非法佔領區的平民安全通過。

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決議文說，「宣佈禁航區可為聯合國維和部隊確保人道走廊和烏克蘭核電廠、核廢料存放場之安全鋪路」。立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）說，「我們在談的是照顧民眾、照顧平民」。

這項決議案也呼籲歐盟，給予烏克蘭候選國地位，並且啟動入會談判；此外，呼籲民主國家追加制裁俄羅斯、白俄羅斯，並對俄羅斯飛機、船隻關閉領空、港口，確保能落實二級制裁。

澤倫斯基多次呼籲西方支持劃禁航區，但迄今一直被美國、北大西洋公約組織（NATO）拒絕。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）16日才表示，「如果北約（採取）實際上會使情勢變成北約與俄羅斯全面戰爭的行動，會更糟」；白宮發言人莎琪也在新聞簡報會上重申，美國不支持禁航區，因為不想陷入「第三次世界大戰」。

《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）報導，烏國國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）17日在臉書發文，感謝立陶宛「成為第2個國家國會決議呼籲聯合國會員，對俄羅斯侵略者關閉烏克蘭領空」。他呼籲其他國家採取果決行動跟進。先前愛沙尼亞在14日率先通過呼籲在烏國設立禁航區。

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