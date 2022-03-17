為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    立陶宛堅定挺烏克蘭 籲UN設禁航區、歐盟啟動入會談判

    烏克蘭軍隊14日夜間在基輔抵擋俄軍攻擊。（路透）

    烏克蘭軍隊14日夜間在基輔抵擋俄軍攻擊。（路透）

    2022/03/17 21:18

    〔編譯管淑平／綜合報導〕立陶宛國會力挺烏克蘭總統澤倫斯基要求劃設禁航區的呼聲，17日無異議通過，要求聯合國「立即行動」在烏國上空設立禁航區，阻止大規模平民在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中喪生。

    《波羅的海通訊社》（BNS）17日報導，立國國會通過的這項決議案，呼籲各民主國家國會，致力在烏國領土開放人道走廊，同時為執行禁航區做準備；決議案指出，可利用聯合國機制，或者將有此意願和能力的國家聯合起來，確保烏國戰區和被俄羅斯控制、非法佔領區的平民安全通過。

    決議文說，「宣佈禁航區可為聯合國維和部隊確保人道走廊和烏克蘭核電廠、核廢料存放場之安全鋪路」。立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）說，「我們在談的是照顧民眾、照顧平民」。

    這項決議案也呼籲歐盟，給予烏克蘭候選國地位，並且啟動入會談判；此外，呼籲民主國家追加制裁俄羅斯、白俄羅斯，並對俄羅斯飛機、船隻關閉領空、港口，確保能落實二級制裁。

    澤倫斯基多次呼籲西方支持劃禁航區，但迄今一直被美國、北大西洋公約組織（NATO）拒絕。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）16日才表示，「如果北約（採取）實際上會使情勢變成北約與俄羅斯全面戰爭的行動，會更糟」；白宮發言人莎琪也在新聞簡報會上重申，美國不支持禁航區，因為不想陷入「第三次世界大戰」。

    《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）報導，烏國國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）17日在臉書發文，感謝立陶宛「成為第2個國家國會決議呼籲聯合國會員，對俄羅斯侵略者關閉烏克蘭領空」。他呼籲其他國家採取果決行動跟進。先前愛沙尼亞在14日率先通過呼籲在烏國設立禁航區。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜習會再登場！ 拜登週五與習近平就烏俄戰爭通話
    2022/03/17 21:00

    拜習會再登場！ 拜登週五與習近平就烏俄戰爭通話
    巴拿馬船隻遭俄飛彈波及 美估俄已有7000名士兵喪命 （不斷更新）
    2022/03/17 20:05

    巴拿馬船隻遭俄飛彈波及 美估俄已有7000名士兵喪命 （不斷更新）

    糖尿病年輕化 這些行為讓血糖飆不停
    立陶宛女總理巾幗不讓鬚眉 加入準軍事化組織「步槍兵聯盟」
    2022/03/13 06:13

    立陶宛女總理巾幗不讓鬚眉 加入準軍事化組織「步槍兵聯盟」
    波羅的海3國怕爆！普廷入侵烏克蘭恐怕還不夠…
    2022/03/09 06:36

    波羅的海3國怕爆！普廷入侵烏克蘭恐怕還不夠…

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    擔憂俄羅斯威脅 拉脫維亞喊話美軍永久駐軍
    2022/03/07 23:34

    擔憂俄羅斯威脅 拉脫維亞喊話美軍永久駐軍
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播