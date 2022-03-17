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    馬立波劇院寫著「有小孩」仍被炸！ 議員透露：千人倖存

    這張攝於3月14日的衛星影像顯示，馬立波劇院外地面上寫著大大的俄文「дети」（小孩），以標示建築物內有小孩避難，卻仍遭慘烈轟炸。（路透）

    這張攝於3月14日的衛星影像顯示，馬立波劇院外地面上寫著大大的俄文「дети」（小孩），以標示建築物內有小孩避難，卻仍遭慘烈轟炸。（路透）

    2022/03/17 19:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭行動已逾3週，烏克蘭今天（17日）指控俄羅斯攻擊東南部城市馬立波（Mariupol）1座劇院，當時劇院內約有千名民眾避難，劇院外地面上還寫了大大的俄文「小孩」供飛行員辨認，仍遭慘烈轟炸。所幸劇院內大多數避難民眾都倖存，但還不確定受傷人數。

    根據《BBC》報導，因馬立波持續遭俄軍圍城，馬立波副市長奧爾洛夫（Sergei Orlov）表示，約有1000至1200名民眾逃到馬立波1座劇院內避難。據了解，避難者中有許多孩童與老年人。由衛星影像也可見，劇院外地面上寫著大大的俄文「дети」（小孩），以標示建築物內有小孩避難。

    即使如此，劇院仍慘遭轟炸。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天指控俄軍攻擊這座劇院，並貼出劇院遭攻擊前後對比圖，顯示劇院建築近乎全毀。俄羅斯國防部則矢口否認曾空襲該劇院。

    雖然目前傷亡人數不明，但烏克蘭國會議員古林（Dmytro Gurin）透露，避難的民眾躲在劇院地下室，撐過了這次轟炸，目前看來大多數民眾都倖存。馬立波市長顧問安德里烏矢陳科（Petro Andryushchenko）則說，由於當地持續被砲擊，救難人員難以抵達劇院進行救援。

    為了讓烏克蘭南部與東部戰線合攏，俄軍自3月1日起持續圍攻位於烏克蘭東南部的戰略要地馬立波。根據官方估計，馬立波市內目前仍有大約30萬人受困，面臨沒水、沒電、缺乏食物與供暖的不人道環境。

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