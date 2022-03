馬立波劇院寫著「有小孩」仍被炸！ 議員透露：千人倖存

2022/03/17 19:47

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭行動已逾3週,烏克蘭今天(17日)指控俄羅斯攻擊東南部城市馬立波(Mariupol)1座劇院,當時劇院內約有千名民眾避難,劇院外地面上還寫了大大的俄文「小孩」供飛行員辨認,仍遭慘烈轟炸。所幸劇院內大多數避難民眾都倖存,但還不確定受傷人數。

根據《BBC》報導,因馬立波持續遭俄軍圍城,馬立波副市長奧爾洛夫(Sergei Orlov)表示,約有1000至1200名民眾逃到馬立波1座劇院內避難。據了解,避難者中有許多孩童與老年人。由衛星影像也可見,劇院外地面上寫著大大的俄文「дети」(小孩),以標示建築物內有小孩避難。

即使如此,劇院仍慘遭轟炸。烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)今天指控俄軍攻擊這座劇院,並貼出劇院遭攻擊前後對比圖,顯示劇院建築近乎全毀。俄羅斯國防部則矢口否認曾空襲該劇院。

雖然目前傷亡人數不明,但烏克蘭國會議員古林(Dmytro Gurin)透露,避難的民眾躲在劇院地下室,撐過了這次轟炸,目前看來大多數民眾都倖存。馬立波市長顧問安德里烏矢陳科(Petro Andryushchenko)則說,由於當地持續被砲擊,救難人員難以抵達劇院進行救援。

為了讓烏克蘭南部與東部戰線合攏,俄軍自3月1日起持續圍攻位於烏克蘭東南部的戰略要地馬立波。根據官方估計,馬立波市內目前仍有大約30萬人受困,面臨沒水、沒電、缺乏食物與供暖的不人道環境。

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli