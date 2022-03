宏都拉斯法院同意 將前總統葉南德茲引渡至美國

宏都拉斯前總統葉南德茲。(路透)

2022/03/17 17:35

〔中央社〕宏都拉斯最高法院在推特(Twitter)發文表示,一位法官今天同意將前總統葉南德茲引渡到美國。葉南德茲因涉販毒案,遭到美國通緝。

最高法院表示,一名法官「決定同意美國紐約南區聯邦地區法院(Court of the Southern District of New York)針對宏都拉斯前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)提出的引渡要求。」

最高法院發言人杜華德(Melvin Duarte)表示,針對法官的這項決定,可在3天內上訴,屆時將有一組大法官參與審理。

2014年到2022年間在宏都拉斯掌權的葉南德茲,被控自2004年起,協助將大約500噸毒品經宏國運到美國,而那些毒品主要來自哥倫比亞和委內瑞拉。

美國檢方指控葉南德茲收取毒販數百萬美元保護費,包括墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)。

葉南德茲面臨3項指控,分別是共謀將管制毒品進口到美國、使用或持有包括機槍在內的槍械、共謀使用或持有槍械。

紐約檢方是在審訊葉南德茲的弟弟東尼.葉南德茲(Tony Hernandez)時,發現這名前總統也涉案。東尼.葉南德茲因為毒品販運,2021年3月在美國被判終身監禁。

右派律師出身的葉南德茲在1月26日卸任,左派的卡蕬楚(Xiomara Castro)接替他成為宏都拉斯總統。

在總統8年任期之前,葉南德茲曾擔任宏都拉斯國會議長,採取親美立場,支持美國打擊毒品販運。

