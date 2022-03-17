為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    宏都拉斯法院同意 將前總統葉南德茲引渡至美國

    宏都拉斯前總統葉南德茲。（路透）

    宏都拉斯前總統葉南德茲。（路透）

    2022/03/17 17:35

    〔中央社〕宏都拉斯最高法院在推特（Twitter）發文表示，一位法官今天同意將前總統葉南德茲引渡到美國。葉南德茲因涉販毒案，遭到美國通緝。

    最高法院表示，一名法官「決定同意美國紐約南區聯邦地區法院（Court of the Southern District of New York）針對宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）提出的引渡要求。」

    最高法院發言人杜華德（Melvin Duarte）表示，針對法官的這項決定，可在3天內上訴，屆時將有一組大法官參與審理。

    2014年到2022年間在宏都拉斯掌權的葉南德茲，被控自2004年起，協助將大約500噸毒品經宏國運到美國，而那些毒品主要來自哥倫比亞和委內瑞拉。

    美國檢方指控葉南德茲收取毒販數百萬美元保護費，包括墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）。

    葉南德茲面臨3項指控，分別是共謀將管制毒品進口到美國、使用或持有包括機槍在內的槍械、共謀使用或持有槍械。

    紐約檢方是在審訊葉南德茲的弟弟東尼．葉南德茲（Tony Hernandez）時，發現這名前總統也涉案。東尼．葉南德茲因為毒品販運，2021年3月在美國被判終身監禁。

    右派律師出身的葉南德茲在1月26日卸任，左派的卡蕬楚（Xiomara Castro）接替他成為宏都拉斯總統。

    在總統8年任期之前，葉南德茲曾擔任宏都拉斯國會議長，採取親美立場，支持美國打擊毒品販運。

    h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美高度關注台宏邦交 吳釗燮表示感謝
    2021/11/25 10:01

    美高度關注台宏邦交 吳釗燮表示感謝
    會見蔡英文 葉南德茲：宏都拉斯與台灣站在一起
    2021/11/13 12:09

    會見蔡英文 葉南德茲：宏都拉斯與台灣站在一起

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    宏都拉斯總統率團抵台 今會蔡
    2021/11/13 05:30

    宏都拉斯總統率團抵台 今會蔡
    宏都拉斯不排除在中國設商務辦事處 外長向我重申邦誼穩固
    2021/05/12 12:42

    宏都拉斯不排除在中國設商務辦事處 外長向我重申邦誼穩固

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播