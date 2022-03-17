為發動核戰找藉口？ 普廷稱烏克蘭恐取得核武攻擊俄羅斯

俄羅斯總統普廷16日在一場會議中，宣稱烏克蘭可能即將取得核武，用來攻擊俄羅斯。（美聯社）

2022/03/17 16:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，俄國總統普廷便下令核武部隊進入高度警戒，不過普廷16日反將矛頭指向烏克蘭，稱基輔的「親納粹政權」在可見的未來，可能會獲得核武，而俄羅斯將成為攻擊目標。

在普廷發動侵略烏克蘭軍事行動的第21天，他表示，基輔當局曾發表聲明稱打算製造自己的核武器和運載工具，這是一個真正的威脅。「在可見的未來，在外國技術的援助下，基輔的親納粹政權手中，可能會獲得大規模殺傷性武器，它的目標當然是俄羅斯。」

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在俄羅斯對烏克蘭開戰前，普廷就曾重申「俄羅斯擁有核武」，更在24日開戰當天的人民演說中警告「其他國家若介入，將會造成史無前例的後果」。

針對普廷近期的「恐嚇式發言」，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）日前警告說，「這意味著俄羅斯已經準備使用一切可用的手段。其中，這肯定與核子武器有關，國際社會必須嚴正看待。」

30年前，烏克蘭剛剛獨立，曾經坐上世界第三大核武強國的位置。那時，蘇聯垮台，現在的莫斯科將數千核子武器留在烏克蘭國土上，包含176枚洲際彈道飛彈，1240枚核彈頭，總計約5000枚左右的戰術核武器，數量僅次美國和俄羅斯。

但第三大核武國位置還沒坐熱，烏克蘭決定完全棄核，並在俄羅斯、美國的幫助下，銷毀大量核武器，成為無核武器國家。

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