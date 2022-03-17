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    俄議員要求美國歸還阿拉斯加 州長回嗆：等著瞧！

    俄國議員嗆聲美國歸還阿拉斯加州，該州州長鄧利維回嗆「等著瞧」。（路透）

    俄國議員嗆聲美國歸還阿拉斯加州，該州州長鄧利維回嗆「等著瞧」。（路透）

    2022/03/17 18:00

    〔即時新聞／綜合報導〕以美國為首的西方國家近期紛對俄羅斯祭出制裁，重創俄國經濟，俄國會議員馬特維契夫（Oleg Matveychev）日前日前竟嗆美國負責，還要求美方歸還原屬俄羅斯帝國的阿拉斯加州。對此，阿拉斯加州長鄧利維（Governor Mike Dunleavy）回嗆：我們走著瞧！

    綜合外媒報導，俄羅斯國會議員馬特維契夫（Oleg Matveychev）13日接受俄國營電視台訪問，宣稱國際制裁是對俄國的霸凌，為首的美國必須賠償俄國損失，另外還得歸還曾是俄羅斯帝國領土的阿拉斯加州，讓人相當傻眼。

    對此，阿拉斯加州州長鄧利維昨天在推特上發文回嗆稱，他們有數十萬人民和武裝軍人，「我們等著瞧，相信他們不會同意這件事」。

    位於北美大陸西北端的阿拉斯加，原本是俄屬北美殖民地，因為人口稀少，多年來沒有為帝俄經濟帶來貢獻，幾經輾轉，美國政府於1867年從帝俄手中買下這塊地，從此阿拉斯加州成為美國最大的一級行政區。

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