俄議員要求美國歸還阿拉斯加 州長回嗆：等著瞧！

2022/03/17 18:00

〔即時新聞/綜合報導〕以美國為首的西方國家近期紛對俄羅斯祭出制裁,重創俄國經濟,俄國會議員馬特維契夫(Oleg Matveychev)日前日前竟嗆美國負責,還要求美方歸還原屬俄羅斯帝國的阿拉斯加州。對此,阿拉斯加州長鄧利維(Governor Mike Dunleavy)回嗆:我們走著瞧!

綜合外媒報導,俄羅斯國會議員馬特維契夫(Oleg Matveychev)13日接受俄國營電視台訪問,宣稱國際制裁是對俄國的霸凌,為首的美國必須賠償俄國損失,另外還得歸還曾是俄羅斯帝國領土的阿拉斯加州,讓人相當傻眼。

請繼續往下閱讀...

對此,阿拉斯加州州長鄧利維昨天在推特上發文回嗆稱,他們有數十萬人民和武裝軍人,「我們等著瞧,相信他們不會同意這件事」。

位於北美大陸西北端的阿拉斯加,原本是俄屬北美殖民地,因為人口稀少,多年來沒有為帝俄經濟帶來貢獻,幾經輾轉,美國政府於1867年從帝俄手中買下這塊地,從此阿拉斯加州成為美國最大的一級行政區。

Good luck with that! Not if we have something to say about it. We have hundreds of thousands of armed Alaskans and military members that will see it differently. https://t.co/ji0Hiza1TE