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    內外受挫 普廷爆氣批親西方者「民族叛徒」、「第五縱隊」

    普廷在16日演講批評親西方立場的俄羅斯人是「民族叛徒」。（美聯社）

    普廷在16日演講批評親西方立場的俄羅斯人是「民族叛徒」。（美聯社）

    2022/03/17 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷因個人野心入侵烏克蘭，國內掀起反戰聲浪，從政壇、新聞界到藝術界都有人挺身表達對戰爭的不滿，再加上侵略烏克蘭行動受挫，普廷似乎感到惱羞，在16日演講批評親西方立場的俄羅斯人是「民族叛徒」。

    根據《CNN》報導，普廷在16日一場公開演講中斥責「親西方立場」的俄羅斯人是叛徒，是西方的第五縱隊，「西方想依賴所謂的第五縱隊，那些民族叛徒，他們賺我們的錢，但『住』在那邊」；普廷解釋，此處所指的「住」並非是字面意義上的「居住」，而是指這些人「充滿奴性」的親西方思想。

    普廷為打壓國內異己聲浪，不惜修法讓發布「假新聞」者最高可處15年徒刑，但仍有勇者如「第一頻道」電視台編輯瑪麗亞奧夫揚尼科娃（Maria Ovsyannikova）、莫斯科大劇院波修瓦芭蕾舞團首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）等挺身表達反戰訴求，俄羅斯官媒內部也掀起辭職潮。

    國內不挺戰，國外又面臨經濟制裁壓力，軍事行動又遭烏克蘭軍民團結抵抗，普廷裡外不是人，在壓力之下於16日首度公開承認俄羅斯正因制裁而遭受通貨膨脹、失業增加等苦果。

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