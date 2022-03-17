呼應英國「戰損情報」日本防衛省：4艘俄登陸艦通過津輕海峽
2022/03/17 14:36
〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事爆發至今已22天，日本防衛省昨（16日）晚間指出，官方發現4艘俄羅斯戰車登陸艦，於15至16日之間，陸續穿越日本東北部的津輕海峽（Tsugaru Strait），讓外媒推測，俄軍可能是透過艦艇運輸兵力，呼應先前英國國防部所釋出的「俄軍戰損」情報。
據《CNN》報導，日本防衛省16日透過官方推特帳號「@ModJapan_jp」指出，於15至16日之間，共有4艘俄羅斯登陸艦穿越津輕海峽，有可能是在向烏克蘭運送軍隊及戰車。
日本防衛省指出，其將繼續高度戒備並監控俄軍的情勢與動向。
報導提到，津輕海峽連接了日本海及太平洋，是介於本州及北海道兩大本島之間的海峽。
據英國國防部15日所公布的俄烏戰情情報顯示，由於俄軍戰損嚴重，其正從東部軍區、太平洋艦隊（Pacific Fleet）及亞美尼亞（Armenia）調派軍隊，在烏克蘭重新部署，協助執行這場「特殊軍事行動。」
第一張照片顯示，俄軍一艘載有軍用車輛的短吻鱷級登陸艦（An Alligator-class Russian landing ship），通過日本津輕海峽。
第二張照片顯示，俄軍一艘蟾蜍級登陸艦（Ropucha-class landing ship），在日本海域航行。
第三張照片顯示，日本防衛省16日指出，俄軍此艘蟾蜍級登陸艦，可能正在向烏克蘭運輸軍隊及戰車。
第四張照片顯示，此艘蟾蜍級登陸艦，是日本防衛省昨（16日）發現的其中一艘艦艇。
３／１５～６、#海上自衛隊 は、ロシア海軍戦車揚陸艦計４隻が津軽海峡を西進したことを確認しました。— 防衛省・自衛隊 （@ModJapan_jp） March 16, 2022
当該艦艇は、ウクライナ方面に動員される兵員、戦闘車両等を輸送している可能性があり、#防衛省 としては、ロシア軍の動向について、引き続き緊張感をもって警戒監視等を実施します。 pic.twitter.com/Ie5Jm5o9V0