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    俄圍城、殺平民 澤倫斯基轟：與「列寧格勒圍城戰」有何不同？

    烏克蘭總統澤倫斯基（見圖）指出，俄國軍事封鎖馬立波的作法，與二戰期間的「列寧格勒圍城戰」有何不同。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（見圖）指出，俄國軍事封鎖馬立波的作法，與二戰期間的「列寧格勒圍城戰」有何不同。（法新社）

    2022/03/17 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事已進入第22日，俄羅斯部隊持續各地進攻，稍早更對南部城市馬立波（Mariupol）一處劇院空襲，還射殺正在排隊採購麵包的平民，讓烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）怒轟，俄國軍事封鎖的作法，與二戰期間的「列寧格勒圍城戰」（Siege of Leningrad）有何不同？

    綜合外媒報導，烏克蘭外交部16日指出，位於馬立波的一間劇院，遭到俄軍從飛機投擲威力強大的炸彈轟炸，在烏克蘭官方公布的照片中，顯示劇院中間部分完全毀損，冒出大量濃煙，目前傷亡還無法評估。

    而美國駐基輔大使館16日透過推文指出：「今日在切爾尼戈夫（Chernifiv），俄軍射殺了10名正在排隊採購麵包的平民，這種極其恐怖的攻擊行為必須停止。我們正在考慮所有可行方案，以確保在烏國發生的任何暴行，都能被究責。」

    針對上述兩起攻擊事件，烏國總統澤倫斯基抨擊，俄軍對馬立波的封鎖行動，與二戰期間，軸心國為了攻佔蘇聯列寧格勒（Leningrad）而實施的圍城行動，有何不同？

    澤倫斯基補充：「俄羅斯正繼續犯下戰爭罪，該國經濟仍能維持其軍事機器運作，這就是為何我們需要對俄國祭出新的制裁，世界必須『正式承認』俄國已經成為一個『恐怖主義國家』（A Terrorist State）。」

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