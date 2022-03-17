蔡英文與國人關心日本震災 日台交流協會與日網友道謝

日本東北地區外海昨晚間發生規模7.4強震，死傷人數隨搜救行動進展而持續攀升。（路透）

2022/03/17 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北地區外海昨晚間發生規模7.4強震，死傷人數隨搜救行動進展而持續攀升；我國總統蔡英文於今上午透過推特表達對日本的關心，日本台灣交流協會與日本網友對此向蔡英文與台灣致謝。

蔡英文在今日上午透過推特關心日本昨夜強震後狀況，表示「期望災害狀況能降到最低，台灣一直都和日本的各位同在，若有需要支援，但說無妨」，不少國人也透過各式社群平台傳達關切，祝願日本平安，日本網友則紛紛在蔡英文的推文下留言致謝。

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對此，日本台灣交流協會透過粉專感謝蔡英文及台灣大眾「總是在第一時間」關心日本，「大家的溫馨關懷與慰問我們都已收到，此刻又再度感受到了來自海島鄰居的溫暖，日本和台灣，我們繼續一起加油」。

根據《NHK》最新消息，截至日本時間下午1時（台灣時間12時），16日晚間大地震造成死傷人數已攀升至3死199傷。

東北地方を中心に、日本がまた大きな地震に襲われたと聞き心を痛めています。被害が最低限にとどまるように祈っています。台湾はいつも日本の皆さんと一緒です。支援が必要であればいつでも言ってください。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） March 17, 2022

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