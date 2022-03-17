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    日本東北7.4強震已知2死135傷 岸田文雄指示成立官邸緊急對策辦公室

    針對昨日強震，日本首相岸田文雄下達指示成立官邸緊急對策辦公室，要求以「人命第一」為原則進行救災。（美聯社資料照）

    針對昨日強震，日本首相岸田文雄下達指示成立官邸緊急對策辦公室，要求以「人命第一」為原則進行救災。（美聯社資料照）

    2022/03/17 09:58

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東北地區外海昨晚間發生規模7.4強震，包含福島和宮城多處震度高達6級以上；截至日本時間上午10時（台灣時間上午9時），死亡人數最少2人，受傷人數則已達135人，對此，日本首相岸田文雄也下達指示成立官邸緊急對策辦公室，要求以「人命第一」為原則進行救災。

    根據《NHK》向各地消防單位收集數據統整，截至日本時間上午10時，已知這場地震造成135人受傷，其中宮城縣最少82名傷者正在醫院接受治療，福島縣最少則有35名傷者在院治療，除此之外，神奈川、岩手、山形、栃木、茨城、秋田、埼玉和山梨縣也都有傷者出現。

    又據《NHK》報導，岸田文雄在今日早上8時的參議院預算委員會上，就昨日強震進行說明，指示官邸危機管理中心成立官邸對策辦公室，由相關部門的局長級召集應急小組，掌握受災情況，以「人命第一」為方針開展救援行動。

    岸田文雄表示，截至今日早上8時，災害相關調查報告指有4人死亡、97人受傷，提醒未來1週內，尤其震後2至3天內，有再度發生較大地震的可能性，呼籲大眾抱持高度警戒，以萬全準備應對。

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