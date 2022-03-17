抓到了！美司法部起訴5人 潛伏美國為中國操控選舉、攻擊候選人

美國司法部16日公開一份起訴書，指控5人涉嫌為中國政府充當代理人，在美國境內蒐集異議人士的訊息，進行騷擾、抹黑甚至策劃暴力攻擊。（法新社檔案照）

2022/03/17 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏持續激戰的同時，美中對抗態勢不變，美國司法部16日公開一份起訴書，指控5人涉嫌為中國政府充當代理人，在美國境內蒐集異議人士的訊息，進行騷擾、抹黑甚至策劃暴力攻擊。

根據《美國之音》報導，美司法部於當地時間16日公開的起訴書中，包括2名中國公民在內的5名嫌犯現正面臨相當嚴重的指控，根據司法部紐約東區檢察官皮斯（Breon Peace）的說法，被告與其合謀者透過非法途徑，「將中國壓迫性政策帶到美國國土」。

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報導指出，被告人之一林啟明（音譯）直接為中國國安部工作，林嫌被指控在2021年9月雇用私家偵探，調查一名中裔國會參選人的住家地址與電話，試圖挖掘足以詆毀他的資訊。

司法部並未提供受害者資訊，惟按聲明之描述與媒體引述司法部內部人士的說法，均指向現正競選眾議院席位的前89民運學生領袖、美國陸軍退役少校熊焱。

多份證據顯示，林啟明告訴手下人「中國不希望熊焱在即將登場的初選中勝出」，要求蒐集足以傷害他聲譽的資訊，他說，「若找不到，就找個女孩，主動製造一些性醜聞」。

在另一份2021年12月的語音證據中，林啟明進一步要求對熊焱實施暴力攻擊，「將他（熊焱）打到不能競選，或是製造一起車禍，他就完了」。

報導稱，目前林啟明仍然在逃，其餘嫌犯狀態不一，若落網被定罪，將面臨長短不等的刑期。

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