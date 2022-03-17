拜登宣布新一波對烏克蘭軍援 未回應禁航訴求

2022/03/17 02:36

〔中央社〕美國總統拜登今天警告，俄烏戰爭「可能是場漫長且艱困的戰鬥」。為協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，他宣布新一波軍援，提供包括防空、反裝甲武器等。對於烏克蘭的禁航區設置請求，他則未回應。

在澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天上午透過視訊於美國國會發表演說後，拜登（Joe Biden）在白宮宣布這項價值約8億美元的軍援。

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拜登首先讚許澤倫斯基的演說「具信服力」，是一場重要的演說，他為在殘酷的侵略面前展現非凡勇氣與力量的人們發聲。他的勇氣和力量不僅鼓舞烏克蘭人，也鼓舞整個世界。

為協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，拜登宣布對烏克蘭增加8億美元的軍事援助，連同12日的2億美元，過去一周，美國對烏克蘭的軍事援助就已達到10億美元。

拜登今天宣布的軍援包括800套防空系統，「以確保烏克蘭軍方能繼續攔阻襲擊其人民的戰機與直升機，並捍衛其人民」。此外，美方還將提供烏克蘭9000套反裝甲系統、7000套霰彈槍、榴彈發射器等輕型武器，以及無人機。

但對於澤倫斯基今天在國會再度呼籲設置禁航區的要求，拜登沒有給予正面回應。

拜登也警告，俄烏戰爭「可能是場漫長且艱困的戰鬥」。面對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對平民的不道德攻擊，美國會堅定不移地支持烏克蘭，持續支持他們為自由、民主和生存而戰。

拜登並對美國迄今為援助烏克蘭所做的努力辯護，表示美國人民正在響應澤倫斯基的呼籲，提供更多自衛武器，提供更多對抗俄羅斯入侵的工具。美方也將繼續提供人道協助，並承諾持續對俄羅斯制裁。（編輯：陳正健）1110317

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