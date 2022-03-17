為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登宣布新一波對烏克蘭軍援 未回應禁航訴求

    2022/03/17 02:36

    〔中央社〕美國總統拜登今天警告，俄烏戰爭「可能是場漫長且艱困的戰鬥」。為協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，他宣布新一波軍援，提供包括防空、反裝甲武器等。對於烏克蘭的禁航區設置請求，他則未回應。

    在澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天上午透過視訊於美國國會發表演說後，拜登（Joe Biden）在白宮宣布這項價值約8億美元的軍援。

    拜登首先讚許澤倫斯基的演說「具信服力」，是一場重要的演說，他為在殘酷的侵略面前展現非凡勇氣與力量的人們發聲。他的勇氣和力量不僅鼓舞烏克蘭人，也鼓舞整個世界。

    為協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，拜登宣布對烏克蘭增加8億美元的軍事援助，連同12日的2億美元，過去一周，美國對烏克蘭的軍事援助就已達到10億美元。

    拜登今天宣布的軍援包括800套防空系統，「以確保烏克蘭軍方能繼續攔阻襲擊其人民的戰機與直升機，並捍衛其人民」。此外，美方還將提供烏克蘭9000套反裝甲系統、7000套霰彈槍、榴彈發射器等輕型武器，以及無人機。

    但對於澤倫斯基今天在國會再度呼籲設置禁航區的要求，拜登沒有給予正面回應。

    拜登也警告，俄烏戰爭「可能是場漫長且艱困的戰鬥」。面對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對平民的不道德攻擊，美國會堅定不移地支持烏克蘭，持續支持他們為自由、民主和生存而戰。

    拜登並對美國迄今為援助烏克蘭所做的努力辯護，表示美國人民正在響應澤倫斯基的呼籲，提供更多自衛武器，提供更多對抗俄羅斯入侵的工具。美方也將繼續提供人道協助，並承諾持續對俄羅斯制裁。（編輯：陳正健）1110317

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播