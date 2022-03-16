孤僻！多疑！妄想！俄媒體人：「集體普廷」現象引燃烏克蘭戰爭

俄羅斯總統普廷近2年來沉迷於過去，克里姆林宮存在的「集體普廷」現象使手下人不敢表達違逆意見，最終掀起了俄國入侵烏克蘭的戰爭。（美聯社、歐新社；本報合成）

2022/03/16 21:30

〔編譯楊芙宜／台北報導〕俄羅斯獨立電視台「雨」的前主編札加爾（Mikhail Zygar）近日在紐約時報撰文指出，俄羅斯總統普廷近2年來已完全不再關注眼前種種讓他煩惱的經濟、社會問題和疫情大流行；相反地，普廷和富豪親信科瓦切克（Yuri Kovalchuk）都沉迷於過去，兩人從2020年夏天起就一起制定計畫「復興偉大俄羅斯」，而克里姆林宮存在的「集體普廷」現象使所有普廷手下和政府高官只敢順從說出普廷想聽的話，不敢違逆，最終掀起了入侵烏克蘭的戰爭，走到被全世界孤立的地步。

札加爾著有「克里姆林宮的手下們」（All the Kremlin's Men）一書，他的文章指出，現在的普廷孤僻、多疑妄想、沉迷於過去，過去2年行為舉止令人擔憂；普廷與世隔絕且難以接近，他堅信俄羅斯必須恢復對烏克蘭的統治，他讓自己身邊全是空想家和諂媚者，這一切都導致歐洲陷入了二戰以來最危險的時刻。

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文章表示，普廷從2020年夏開始就和科瓦切克幾乎形影不離；出身前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）的普廷一向行事秘密，且熱衷陰謀論；科瓦切克從1990年代以來就是普廷的密友和備受信任的顧問，現在已成為俄羅斯事實上的二號人物，是總統隨從裡影響力最大的人。

文章說，普廷世界觀似可從科瓦切克鏡像般反射出來。科瓦切克雖有物理學博士學位，卻是意識型態空想家，世界觀結合了東正教神秘主義、反美陰謀論和享樂主義。

科瓦切克有普廷「私人銀行家」之稱，為俄羅斯銀行（Rossiya）最大股東，已遭西方制裁，本週也被日本政府列入凍結俄羅斯個人資產的名單中。

文章點出，普廷和科瓦切克都沉迷於過去，法國外交官曾透露，在上月一次會談中，普廷對法國總統馬克宏上了一堂冗長的歷史課；在普廷看來，他正處於非常獨特的歷史情境，終於可擺脫過去屈辱年代、找回尊嚴：現在處於弱勢的是西方。

文章說，普廷周遭似乎沒人告訴他實情；據透露，普廷已不再與好友一起喝酒烤肉；近年來，尤其疫情大流行以來，普廷切斷了與顧問友人的大部分聯繫；現在的普廷是孤立和疏離的，甚至對他大多數老隨從也是如此，他的警衛實施了一項嚴格規定：沒經過一週隔離，誰也不能見總統，連曾是普廷私人秘書的俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）也必須遵守該規定。

文章指出，普廷身邊一些人一直在努力說服他，稱他就是唯一能拯救俄羅斯的人，現在普廷深信不疑只有他自己能拯救俄羅斯，以致他懷疑也不信任周遭人，因為他們可能會破壞計畫。

文章說，普廷決定入侵烏克蘭，使俄羅斯現在變得比以往任何時候都更孤立，國家經濟遭受制裁、國際企業撤出，新聞媒體進一步受限制下，只會宣揚偏執、民族主義和謊言，俄國民眾與國外的交流將越來越少，俄羅斯正和其總統變得越來越相似。

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