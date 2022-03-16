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    全球撻伐！中國公民圖夾帶烏克蘭嬰兒離境被捕

    烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人日前企圖夾帶2名當地嬰兒離境前往羅馬尼亞，但因拿不出證明文件被捕。圖為烏克蘭難民，非當事人。（法新社）

    烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人日前企圖夾帶2名當地嬰兒離境前往羅馬尼亞，但因拿不出證明文件被捕。圖為烏克蘭難民，非當事人。（法新社）

    2022/03/16 20:02

    〔中央社〕烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人日前試圖夾帶2名當地嬰兒離境前往羅馬尼亞，但因拿不出證明文件被捕，被認為意圖趁火打劫拐賣嬰兒。也有人說，被帶離的是委託當地代孕的嬰兒。

    烏克蘭國家邊防局是在當地時間14日晚間近8時（台北時間15日凌晨近2時），透過官網公布這項訊息，並附上5張照片。其中4張是烏國邊防女警照顧嬰兒的畫面，另1張是邊防男警在盤問被捕的2名中國男子，但2人臉部被打上馬賽克。

    公告訊息指出，此事發生在烏克蘭西南部毗鄰羅馬尼亞的車尼夫契（Chernivtsi）州。邊防人員在波魯布尼（Porubne）邊界檢查哨，查獲2名中國公民正以步行方式，試圖將2名嬰兒從烏國夾帶到羅馬尼亞，這2名中國公民並沒有任何相關嬰兒證明文件，於是邊防人員阻止了外國人將嬰兒帶離烏克蘭的企圖。

    這項公告提到，烏克蘭國家邊防局隨即查出，這2名中國公民在不久前入境烏克蘭時，並沒有帶著任何嬰幼兒，加上無法回答所帶2名嬰兒的來源及身分，這2人已被移送烏國警方調查偵訊。

    此事被披露後，這2名中國男子在全球網路上引起普遍撻伐。烏克蘭自由民主聯盟（Liberal Democratic League of Ukraine）主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）15日在推特上，直指2人在烏克蘭遭俄羅斯攻擊下，還要從烏國綁架新生兒的行為「噁心」（disgusting）。

    由於中國先前被揭露「八孩媽」事件，加上存在已久的拐賣嬰幼童現象，使這2名中國人在烏克蘭夾帶嬰兒的行為，在網路討論中普遍被與拐賣嬰幼童相連結。許多海外網友痛斥，這2人在烏克蘭遭逢國難時，還不忘拐帶人口，簡直是趁火打劫。

    有熟悉海外代孕事務的華人認為，在俄羅斯入侵烏克蘭前，烏國國內代孕產業盛行，且為歐美人士所知，近年來也向中國拓展業務，吸引不少中國夫婦詢問，進而下單代孕。推測這2人有可能是代孕業者的仲介或跑腿者，受託將代孕的嬰兒帶回。不過，這一說法仍遭到不少網友質疑。

    針對這項訊息，自由亞洲電台曾向中國駐烏克蘭大使館詢問，但一直未獲得回應。

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