解封面臨BA.2攪局 歐洲疫情大反彈

英國已取消最後一項防疫規定，不再要求確診者進行5天的隔離。圖為民眾在倫敦市中心逛街。（法新社資料照）

2022/03/16 16:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒Omicron亞型變異株BA.2傳染力強，加上放寬防疫限制，致使歐洲多國疫情大幅反彈！除了英國近幾週確診病例急速增加外，德國感染率連續4天破紀錄，奧地利病例也達到新高，荷蘭病例則在解除幾乎所有限制後翻了1倍，法國、瑞士、義大利等國的單日確診數也再次增加。

據《彭博》報導，在生活成本危機加劇，俄烏衝突導致糧食和天然氣價格飆漲之際，疫情反彈將令歐洲國家雪上加霜。儘管如此，多數國家都不願意重新實施不久前才取消的防疫措施。

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歐盟半數以上國家的單日確診數正在上升。根據約翰霍普金斯大學的數據，過去一週荷蘭的單日確診數增加48%，德國增加20%。此外，德國的單日確診數尚未回到Omicron疫情前的水平。

上週，奧地利喊停了強制成年人接種武肺疫苗的法令。當地政府認為，由於Omicron構成的威脅較輕微，這項措施已沒有必要。當局將在3個月後重新評估這項決定。

法國14日解除幾乎所有限制措施，包括不再強制民眾在學校、辦公室和商店等多數公共場所戴口罩。當局也取消疫苗通行證制度，允許未接種者進入酒吧、餐館、電影院等場所。

英國在兩週前取消最後一項防疫規定，也就是不再要求確診者進行5天的隔離。但數據顯示，上週英國的確診數較前一週增加48%，住院人數也增加了17%。

英國14日又宣布，從18日起取消所有入境限制措施，入境旅客無須再進行COVID-19檢測或填寫追蹤表格。英國航空業對此表示歡迎。但不少科學界人士指出，疫情數字居高不下，政府卻認為已足夠安全，令人失望。

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