中國智庫學者：拜登對台政策是否轉向值得關注

美國總統拜登。（美聯社）

2022/03/16 17:10

〔中央社〕中國智庫研究員陳積敏表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府的對台政策雖仍沿襲美方一貫的既定立場，但是否正由傳統的「戰略模糊」策略漸進轉向，進而提升台灣的防衛能力，值得關注。

陳積敏是中國國際友好交流聯絡會和平與發展研究中心特約研究員，他分析拜登政府印太戰略報告的文章於14日刊登在中美聚焦（CHINA US Focus）網站。

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有關於拜登政府的對台政策，陳積敏分析，台灣問題是中美關係中最核心、最敏感的問題，拜登政府在這方面的政策表述依然如舊，包括強調保持台灣海峽穩定和平，重申一個中國政策以及在「台灣關係法」、「三個聯合公報」、「六項保證」之下的長期承諾等原則立場。

他認為，這份報告在具體措施方面除了一以貫之表示要增強台灣的自衛能力，還特別強調「美國將捍衛自身利益，阻止對美國和美國盟友、夥伴的軍事侵略，包括台灣海峽，並透過發展新的能力、作戰概念、軍事活動、國防工業計畫和更有彈性的軍力態勢以促進地區安全」。

陳積敏指出，這是否暗示美國有意把台灣海峽納入防衛圈？是否意味著在防衛台灣問題上的傳統「戰略模糊」政策正漸進轉向？

他說，值得注意的是，這個政策立場與前總統川普（Donald Trump）政府2020年初提前解密的印太戰略框架中所表達的政策立場基本一致，川普政府在那份報告中宣稱要「保衛第一島鏈國家，包括台灣」。

陳積敏表示，這是否說明美國兩黨政府在提升台灣防衛能力，甚至在協防台灣方面達成了某種默契或共識？這些問題值得認真研究與高度關注。

對於拜登政府印太戰略報告的特點，他說，首先是目標更清晰，領域更全面，操作性較強，不僅強調自由、開放，並凸顯印太地區發展中國家關注的基礎設施建設、氣候變化等問題，更能引起各國共鳴。

其次，拜登政府把印太地區的重要性提高到關乎地區與國際秩序形態的層次，將中國的挑戰視為最核心，並說美國在未來10年的共同努力，將決定中國能否變為使印太和全球受惠的規則和規範。

他說，拜登政府高度重視發揮聯盟與夥伴關係作用，尤其是美日印澳的「四方安全對話」（Quad）聯盟，以及提升印度的戰略制衡作用。

不過陳積敏另指出，拜登政府的印太戰略具有很大的外部依賴性，這項戰略的實施不僅依託於美國的戰略能力與意志，還得仰賴盟友與夥伴的戰略能力與意志。

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