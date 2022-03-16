擴大制裁對象！歐央命令銀行業 監控所有俄國和白俄人交易

歐洲央行已命令一些銀行監控所有俄羅斯和白俄羅斯客戶的交易，包括居住在歐盟境內的上述2國民眾，以確保這些交易不會被用來規避西方國家對俄國的制裁。（法新社）

2022/03/16 16:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《路透》報導，歐洲央行已命令一些銀行監控所有俄羅斯和白俄羅斯客戶的交易，包括居住在歐盟境內的上述2國民眾，以確保這些交易不會被用來規避西方國家對俄國的制裁。

知情人士指出，歐洲央行的指令意味了居住在歐盟的數萬俄國和白俄民眾，將面臨銀行嚴密的監控，這些銀行對於大額支付、存款和新的信貸申請已保持高度警戒。

請繼續往下閱讀...

儘管歐盟對俄國的制裁，豁免了持有臨時或永久歐盟居留許可的人，但歐盟對俄國國民獲得銀行服務設置了一些限制，包括阻止銀行接受俄國國民或實體超過10萬歐元（11萬美元）的存款。

歐洲央行的行動甚至使歐盟居民受到更嚴格的審查，並使他們更難動用銀行帳戶，1名消息人士指出，一些歐盟居民在西班牙已經面臨限制。

歐洲央行發言人表示，該行正在檢查受其監管的銀行，是否制定必要的安排來遵守制裁措施，包括與客戶的交易和關係，但尚未發布任何超越歐盟法規的指導方針。

歐洲央行聯合監管小組已告知銀行，加強對歐盟居民的監控，如果他們來自俄國或白俄。儘管歐洲央行的職責不是監督制裁，但該行聯合監管小組擔心，如果歐盟銀行的客戶代表受制裁的個人轉移資金，他們可能會面臨巨額罰款。

歐洲央行聯合監管小組是在2月底至3月初通知受影響的銀行，並給他們1週的時間遵守，並打算對他們的回應進行審查。目前還不清楚整個程序何時會完成。

消息人士指出，起初這些措施是針對俄國國民，無論他們是居民或非居民，後來擴大至白俄國民。

歐盟統計局表示，目前居住在歐盟的大部分俄國人，主要集中在德國，人數超過23萬人，其次是西班牙，超過8.1萬人；其他國家包括法國、義大利、拉脫維亞、捷克、奧地利和芬蘭。居住在歐盟的白俄人，主要集中在德國、立陶宛和義大利。

知情人士說，1家西班牙銀行已將未在歐盟制裁名單、且居住在西班牙的大約8千個俄國客戶，列入監控對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法