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    普廷犯下戰爭罪！美參院一致通過譴責 促國際法院調查

    普廷2月底宣布，授權在烏克蘭展開「特別軍事行動」。（路透）

    普廷2月底宣布，授權在烏克蘭展開「特別軍事行動」。（路透）

    2022/03/16 15:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，首都基輔等大城多處遭到轟炸，已造成數千平民喪命，更有超過300萬烏克蘭人淪為難民，還傳出俄軍使用日內瓦公約禁用、傷害更大的真空彈及白磷彈。《路透》報導，美國聯邦參議院15日一致通過一項譴責俄羅斯總統普廷犯下戰爭罪的決議案，在嚴重分裂的美國國會罕見地展現出如此團結一致的表現。

    由共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提出，並得到兩黨參議員支持，這項決議案將敦促海牙和其他國家的國際刑事法院（ICC）在調查俄羅斯入侵烏克蘭犯下的戰爭罪時，將目標放在俄羅斯軍隊。

    參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，不管是民主黨還是共和黨，我們參議院所有人都一致認同，普廷必須為俄國對烏克蘭人民犯下的暴行負起責任。

    ICC檢察官卡林汗（Karim Khan）日前在聲明中說：「我確信有合理依據可認為烏克蘭發生了所謂的戰爭罪和違反人道罪情事」，將密切注視俄軍侵烏情況，並調查潛在戰爭罪行。他表示，調查可追溯到2014年俄羅斯疑似違規行為，烏克蘭當時在俄羅斯併吞克里米亞後，承認ICC的管轄權。

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