紐西蘭5月起提前重開邊境 台灣等免簽國旅客入境免隔離

紐西蘭總理阿爾登。（美聯社資料照）

2022/03/16 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭政府16日宣布，該國將在今年5月有條件解除邊境管制，來自台灣等免簽國家之旅客，凡完整接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗即可「免隔離」入境；總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭已準備好再度迎接全世界的旅客到訪。

綜合外媒報導，紐西蘭總理阿爾登16日指出，4月12日起將開放已完整接種疫苗的澳洲旅客自由入境，且可免除隔離，時程較原先預定的7月提早許多。另自5月1日起開放與紐國有免簽協議的國家之旅客到訪，包括美國、英國、德國、日本、新加坡、南韓及台灣等北半球主要市場。

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據報導，所有旅客在出發前皆須完成疫苗接種，並提供篩檢陰性證明，在抵達紐西蘭時及入境後第6天也需接受檢測。

報導指出，相關新制不適用來自中國、印度等非免簽證國家的入境者，目前前述對象仍須在抵達後自我隔離10天，預計10月才會進一步鬆綁，不過阿爾登也說，邊境政策可能會視疫情提前調整。

阿爾登表示，領先全球的防疫措施使紐西蘭成為安全的旅遊目的地，紐國「已準備好再度迎接全世界」，透過提前解除嚴格的邊境管制，有望大力振興該國經濟。

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