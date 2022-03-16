為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐西蘭5月起提前重開邊境 台灣等免簽國旅客入境免隔離

    紐西蘭總理阿爾登。（美聯社資料照）

    紐西蘭總理阿爾登。（美聯社資料照）

    2022/03/16 14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭政府16日宣布，該國將在今年5月有條件解除邊境管制，來自台灣等免簽國家之旅客，凡完整接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗即可「免隔離」入境；總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭已準備好再度迎接全世界的旅客到訪。

    綜合外媒報導，紐西蘭總理阿爾登16日指出，4月12日起將開放已完整接種疫苗的澳洲旅客自由入境，且可免除隔離，時程較原先預定的7月提早許多。另自5月1日起開放與紐國有免簽協議的國家之旅客到訪，包括美國、英國、德國、日本、新加坡、南韓及台灣等北半球主要市場。

    據報導，所有旅客在出發前皆須完成疫苗接種，並提供篩檢陰性證明，在抵達紐西蘭時及入境後第6天也需接受檢測。

    報導指出，相關新制不適用來自中國、印度等非免簽證國家的入境者，目前前述對象仍須在抵達後自我隔離10天，預計10月才會進一步鬆綁，不過阿爾登也說，邊境政策可能會視疫情提前調整。

    阿爾登表示，領先全球的防疫措施使紐西蘭成為安全的旅遊目的地，紐國「已準備好再度迎接全世界」，透過提前解除嚴格的邊境管制，有望大力振興該國經濟。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紐西蘭「最嚴邊境管制」實施近2年 月底起逐步開放入境
    2022/02/03 14:30

    紐西蘭「最嚴邊境管制」實施近2年 月底起逐步開放入境
    不怕Omicron？ 紐西蘭政府仍決定鬆綁防疫措施
    2021/11/29 13:14

    不怕Omicron？ 紐西蘭政府仍決定鬆綁防疫措施

    多元收益讓您走更遠
    睽違3個月！ 紐西蘭疫情重災區奧克蘭市 重新開放商店、購物中心
    2021/11/10 15:00

    睽違3個月！ 紐西蘭疫情重災區奧克蘭市 重新開放商店、購物中心
    紐西蘭增206例確診創新高 奧克蘭下週一部分解封
    2021/11/06 19:22

    紐西蘭增206例確診創新高 奧克蘭下週一部分解封

    住宅這樣選 買房負擔可減輕
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播