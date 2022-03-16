為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不讓普廷如意 北約擬在東歐部署更多軍隊、飛彈

    北約有意擴大防衛能量應對俄國威脅。（路透）

    北約有意擴大防衛能量應對俄國威脅。（路透）

    2022/03/16 13:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄總統普廷聲稱對烏克蘭發動「特殊軍事行動」的原因之一，為北大西洋公約組織（NATO）不斷東擴，對俄國安造成威脅。但北約並不打算讓普廷稱心如意，告知軍事指揮官擬定震懾俄國的新方案，包括在東歐派駐更多軍隊、部署更多飛彈等措施。

    《路透》報導，在美總統拜登24日飛往布魯塞爾開會之前，北約的國防部長們將在總部彙整軍事建議，並聽取烏克蘭國防部長列茲尼柯夫（Oleksii Reznikov）的說法，預料他將向北約各個盟國尋求更多武器支援。

    北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）當地時間週二表示，「我們需要重新擬定軍事態勢，以便應對新的現實情況」、「防長們將展開重要討論，想出堅實的做法來全方位地強化我們的長期安全。」

    北約於1949年成立，用於應對二戰後緊接而來的共產蘇聯威脅。最重要的條約為第五條：「凡對任一締約國的攻擊，應視為對全體締約國的總攻擊。」外交官員們則認為，北約有意低調進行軍事調整計畫，避免觸動第五條約，強調「戰略模糊」是對抗俄國侵犯的防衛方針之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏東傳捷報！成功突擊俄軍陣地 坦克裝鋼棚也被打成廢鐵
    2022/03/16 12:55

    烏東傳捷報！成功突擊俄軍陣地 坦克裝鋼棚也被打成廢鐵
    俄駐聯合國大使：普廷沒實現「特殊軍事行動目標」就不會停火
    2022/03/16 12:40

    俄駐聯合國大使：普廷沒實現「特殊軍事行動目標」就不會停火

    黃金比例布局廣 平衡價值型基金選這檔
    傳俄軍第4名將領陣亡 俄國遭歐洲理事會開除（不斷更新）
    2022/03/16 12:20

    傳俄軍第4名將領陣亡 俄國遭歐洲理事會開除（不斷更新）
    傳俄外交部訓斥我駐俄代表 吳釗燮：是意見交換
    2022/03/16 11:59

    傳俄外交部訓斥我駐俄代表 吳釗燮：是意見交換

    住宅這樣選 買房負擔可減輕
    倒臥雪地戰死沙場！烏克蘭官方：第4名俄軍將領陣亡
    2022/03/16 11:51

    倒臥雪地戰死沙場！烏克蘭官方：第4名俄軍將領陣亡
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播