不讓普廷如意 北約擬在東歐部署更多軍隊、飛彈

北約有意擴大防衛能量應對俄國威脅。（路透）

2022/03/16 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄總統普廷聲稱對烏克蘭發動「特殊軍事行動」的原因之一，為北大西洋公約組織（NATO）不斷東擴，對俄國安造成威脅。但北約並不打算讓普廷稱心如意，告知軍事指揮官擬定震懾俄國的新方案，包括在東歐派駐更多軍隊、部署更多飛彈等措施。

《路透》報導，在美總統拜登24日飛往布魯塞爾開會之前，北約的國防部長們將在總部彙整軍事建議，並聽取烏克蘭國防部長列茲尼柯夫（Oleksii Reznikov）的說法，預料他將向北約各個盟國尋求更多武器支援。

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北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）當地時間週二表示，「我們需要重新擬定軍事態勢，以便應對新的現實情況」、「防長們將展開重要討論，想出堅實的做法來全方位地強化我們的長期安全。」

北約於1949年成立，用於應對二戰後緊接而來的共產蘇聯威脅。最重要的條約為第五條：「凡對任一締約國的攻擊，應視為對全體締約國的總攻擊。」外交官員們則認為，北約有意低調進行軍事調整計畫，避免觸動第五條約，強調「戰略模糊」是對抗俄國侵犯的防衛方針之一。

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