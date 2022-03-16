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    北韓洲際飛彈箭在弦上 美韓擬時隔5年重啟「藍電聯演」

    美韓現已對北韓試射應對措施達成共識，雙方擬重啟戰略轟炸機演習，若當真登場，將是戰略轟炸機時隔5年再次出現於朝鮮半島上空。（路透）

    美韓現已對北韓試射應對措施達成共識，雙方擬重啟戰略轟炸機演習，若當真登場，將是戰略轟炸機時隔5年再次出現於朝鮮半島上空。（路透）

    2022/03/16 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期動作頻頻，情報顯示，該國已準備好再次進行洲際彈道飛彈（ICBM）試射，有南韓媒體指出，美韓現已對北韓試射應對措施達成共識，雙方擬重啟戰略轟炸機演習，若當真登場，將是戰略轟炸機時隔5年再次出現於朝鮮半島上空。

    根據《韓聯社》報導，南韓政府多名高層消息人士透露，美國與南韓持續對北韓試射洲際彈道飛彈一事進行緊密溝通，現已對相應措施達成共識，雙方當前正研討重啟轟炸機演習「Blue Lightning」（藍電聯演，暫譯）的方案。

    報導指出，上述「Blue Lightning」演習過往是由B-52H戰略轟炸機或B-1B戰略轟炸機自關島起飛，並飛往朝鮮半島實施任務演訓，最近一次實施聯合演習要追溯回2017年以前，意即戰略轟炸機已5年未飛經朝鮮半島。

    報導稱，若北韓發射洲際彈道飛彈，美韓將重啟戰略轟炸機演習，而南韓方面也將單獨舉行反飛彈與聯合攔截演練，屆時朝鮮半島局勢恐進一步陷入僵局。

    2018年5月美方原計畫與南韓聯合實施「Blue Lightning」演習，惟當時正值美國前總統川普與北韓最高領導人金正恩峰會前後，南韓方面擔憂實施演習恐加劇半島緊張局勢，故最終僅美方單獨實施演習。

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