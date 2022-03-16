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    基輔住宅區持續遭砲襲！美高階國防官員：將運送更多物資援烏

    美國國防部長奧斯汀。（美聯社）

    美國國防部長奧斯汀。（美聯社）

    2022/03/16 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭第21日，目前首都基輔（Kyiv）仍持續遭到俄軍轟炸，情況不樂觀。對此，除美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）已抵達比利時，準備參加北約（NATO）防長會議外，美方高階官員也透露，將提供更多物資協助烏國抗俄。

    《福斯新聞》報導，烏國首都基輔目前仍持續遭受長程火砲及飛彈的攻擊，俄軍鎖定住宅區，針對平民進行空襲行動。

    報導指出，美國防長奧斯汀目前已抵達比利時，預計16日將參加北約防長會議，隨後將轉赴斯洛伐克（Slovakia）及保加利亞（Bulgaria）兩個重要北約盟友國參訪。

    而美國高階國防官員則透露，未來將有更多的軍事物資送往烏克蘭，包含增加空防、反裝甲能力的武器、小型武器及彈藥、戰術裝備、野戰口糧（MRE）及軍事醫療用品。

    報導提到，負責指揮美軍在中東（除以色列外）及中亞地區軍事行動的中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）15日向參議員指出，俄方除了派遣敘利亞傭兵前往烏克蘭戰鬥外，或許還有非常小型的組織，試圖前往烏國作戰。

    美國中央司令部司令麥肯錫。（法新社）

    美國中央司令部司令麥肯錫。（法新社）

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