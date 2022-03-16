中國單日再增逾3千例本土確診 疫情遍及23省

中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1860例，以及1194例無症狀感染，單日確診超過3千例，疫情遍及吉林、山東、廣東、天津、河北、遼寧等23省。（路透）

2022/03/16 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1860例，以及1194例無症狀感染，單日確診超過3千例，疫情遍及吉林、山東、廣東、天津、河北、遼寧等23省。

據中國國家衛生健康委員會網站資訊，昨日中國新增確診1952例，包含境外移入92例，本土新增1860例。本土中包含吉林1456例，其中長春市1044例；其他包含山東75例、廣東59例、天津51例、河北38例、遼寧32例、陝西28例、浙江23例、福建23例、黑龍江15例、江蘇13例、重慶11例、北京9例、雲南6例、上海5例、廣西5例、甘肅5例、安徽2例、貴州2例、湖北1例、湖南1例等。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者1338例，其中境外移入144例，本土1194例，本土包含吉林397例，其中吉林市376例；河北239例、上海197例、山東105例、江蘇60例、廣東54例、雲南32例、廣西20例、天津17例、甘肅16例、福建15例、遼寧12例、黑龍江11例、浙江6例、安徽5例、江西3例、重慶3例、北京1例、內蒙古1例。

中國衛健委也指出，截至3月17日24時，中國累計確診12萬2456例，累計死亡病例4636例，現有確診病例1萬3780例當中，有11例是重症病例。

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