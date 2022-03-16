為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    一無所知就被騙上戰場 多名戰俘揭露俄軍入侵後荒謬行徑

    《CNN》訪問俄軍戰俘，俄軍戰俘透露許多俄軍入侵後的荒謬行徑。圖為被俘虜的俄國飛官。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

    《CNN》訪問俄軍戰俘，俄軍戰俘透露許多俄軍入侵後的荒謬行徑。圖為被俘虜的俄國飛官。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

    2022/03/16 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，有多達600名軍人被烏軍俘虜，有部分戰俘曾在公開記者會中控訴普廷，並說出與俄國對外宣傳截然不同的部隊實情。美國《CNN》在取得烏克蘭內政部許可後訪問3名俄軍戰俘，戰俘們皆表示：「這戰爭不是我們想要打的。」

    根據《CNN》報導，《CNN》記者在訪問時是採取1對3形式，戰俘在房間內沒有上銬，烏克蘭安全部門也沒有派員在房間內限制戰俘的訪問內容。一位名為馬克辛（Maxim）的攻擊機飛行員表示，在普廷對烏克蘭發動「特別軍事行動」的前一天，他才收到「秘密作戰令」，普廷聲稱「俄羅斯被新納粹分子控制」的說法則是一個藉口，普廷和他的親信必須這樣做，才能實現目標。

    另一位名叫佛拉迪米爾（Vladimir）的軍官表示，俄羅斯政府告訴他們，他們來烏克蘭是要解放平民，但他想和俄羅斯軍人說：「放下武器離開吧，別來這裡，這裡的每個人都只要和平。」佛拉迪米爾隨後也說：「我想告訴我們的總司令，停止在烏克蘭的恐怖行為，當我們回國的時候，我們會起身反抗。」

    馬克辛提到馬立波（Mariupol）等地遭轟炸一事，表示俄軍現在正在摧毀和平的城市，「這是個可怕的事實，不僅僅因為這是犯罪、破壞，轟炸婦科醫院？你不能原諒這種事」。另一位名叫阿列克謝（Alexei）的飛官則說：「轟炸誰、轟炸什麼的決定權並不在我們身上，而是上面下達的命令。」馬克辛透露，他所屬的攻擊機編隊投下的都是傳統炸彈，和二次世界大戰期間使用的炸彈差不多，俄軍多年來當然有更多精確導引彈藥，「但事實上我們沒有使用精準彈藥」。馬克辛的說詞證實了北約及美國官員的擔憂，俄空軍若大量使用傳統炸彈，誤傷平民的機率將大幅上升。

    在另一場記者會中則有數名俄軍士兵自述參戰過程，有一名隸屬砲兵的士兵提到，他們部隊從白俄羅斯向切爾尼戈夫（Chernihiv）進攻，但他們的部隊陷入沼澤，不得不棄車逃離，他們步行數日抵達另一個村莊後與烏軍交火，最後投降。另一名22歲的士兵則說，開戰後他很快就知道他們並不是做為「維和部隊」，而是來打仗的，但想掉頭就走也沒辦法，因為後面有專門殺逃兵的「督戰隊」。

    這名22歲士兵指出：「我們被上級告知，當地村莊、定居點都已經沒有平民了，但很明顯的他們還在那裡，我們意識到飛彈是針對平民、普通城鎮，而非軍事目標，這和上面跟我們說的都不一樣，所以我投降了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悲！ 俄戰俘打回家才知「被認定戰死」 送回國恐遭槍決
    2022/03/12 18:59

    悲！ 俄戰俘打回家才知「被認定戰死」 送回國恐遭槍決
    俄軍暴行見證人！ 俄國戰俘曝「同袍屠殺平民」可惡過程
    2022/03/08 22:55

    俄軍暴行見證人！ 俄國戰俘曝「同袍屠殺平民」可惡過程

    江翠指標大案 菁英客看準三特色火速出手
    烏克蘭軍方開熱線 喊話俄國媽媽：快來接回大兵兒子
    2022/03/02 23:45

    烏克蘭軍方開熱線 喊話俄國媽媽：快來接回大兵兒子
    上兵伐謀！烏克蘭建立俄軍戰俘資訊網 超強心戰手法曝光
    2022/02/28 22:57

    上兵伐謀！烏克蘭建立俄軍戰俘資訊網 超強心戰手法曝光

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播