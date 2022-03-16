一無所知就被騙上戰場 多名戰俘揭露俄軍入侵後荒謬行徑

《CNN》訪問俄軍戰俘，俄軍戰俘透露許多俄軍入侵後的荒謬行徑。圖為被俘虜的俄國飛官。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

2022/03/16 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，有多達600名軍人被烏軍俘虜，有部分戰俘曾在公開記者會中控訴普廷，並說出與俄國對外宣傳截然不同的部隊實情。美國《CNN》在取得烏克蘭內政部許可後訪問3名俄軍戰俘，戰俘們皆表示：「這戰爭不是我們想要打的。」

根據《CNN》報導，《CNN》記者在訪問時是採取1對3形式，戰俘在房間內沒有上銬，烏克蘭安全部門也沒有派員在房間內限制戰俘的訪問內容。一位名為馬克辛（Maxim）的攻擊機飛行員表示，在普廷對烏克蘭發動「特別軍事行動」的前一天，他才收到「秘密作戰令」，普廷聲稱「俄羅斯被新納粹分子控制」的說法則是一個藉口，普廷和他的親信必須這樣做，才能實現目標。

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另一位名叫佛拉迪米爾（Vladimir）的軍官表示，俄羅斯政府告訴他們，他們來烏克蘭是要解放平民，但他想和俄羅斯軍人說：「放下武器離開吧，別來這裡，這裡的每個人都只要和平。」佛拉迪米爾隨後也說：「我想告訴我們的總司令，停止在烏克蘭的恐怖行為，當我們回國的時候，我們會起身反抗。」

馬克辛提到馬立波（Mariupol）等地遭轟炸一事，表示俄軍現在正在摧毀和平的城市，「這是個可怕的事實，不僅僅因為這是犯罪、破壞，轟炸婦科醫院？你不能原諒這種事」。另一位名叫阿列克謝（Alexei）的飛官則說：「轟炸誰、轟炸什麼的決定權並不在我們身上，而是上面下達的命令。」馬克辛透露，他所屬的攻擊機編隊投下的都是傳統炸彈，和二次世界大戰期間使用的炸彈差不多，俄軍多年來當然有更多精確導引彈藥，「但事實上我們沒有使用精準彈藥」。馬克辛的說詞證實了北約及美國官員的擔憂，俄空軍若大量使用傳統炸彈，誤傷平民的機率將大幅上升。

在另一場記者會中則有數名俄軍士兵自述參戰過程，有一名隸屬砲兵的士兵提到，他們部隊從白俄羅斯向切爾尼戈夫（Chernihiv）進攻，但他們的部隊陷入沼澤，不得不棄車逃離，他們步行數日抵達另一個村莊後與烏軍交火，最後投降。另一名22歲的士兵則說，開戰後他很快就知道他們並不是做為「維和部隊」，而是來打仗的，但想掉頭就走也沒辦法，因為後面有專門殺逃兵的「督戰隊」。

這名22歲士兵指出：「我們被上級告知，當地村莊、定居點都已經沒有平民了，但很明顯的他們還在那裡，我們意識到飛彈是針對平民、普通城鎮，而非軍事目標，這和上面跟我們說的都不一樣，所以我投降了。」

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