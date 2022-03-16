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    安倍：習近平不再隱藏對台野心 統一台灣可能不遠

    前日本首相安倍晉三15日表示，習近平正在鞏固政治權力基礎，不再隱藏對台灣的野心。（歐新社，本報合成）

    前日本首相安倍晉三15日表示，習近平正在鞏固政治權力基礎，不再隱藏對台灣的野心。（歐新社，本報合成）

    2022/03/16 09:49

    〔即時新聞／綜合報導〕前日本首相安倍晉三15日表示，中國新軍國主義很大程度上來自中國國家主席習近平，而習近平正在鞏固政治權力基礎，不再隱藏對台灣的野心，統一台灣可能已經不遠。

    哈德遜研究所（Hudson Institute）日本研究項目副主任華特斯（Riley Walters）等人日前訪問安倍晉三，14日在官網上發表訪談內容

    安倍說，中國正在擴大軍事能力，並試圖片面改變地區現狀，而北京的新軍國主義很大程度上是習近平本人的野心所驅動，「習近平正在鞏固他的權力基礎，他不再隱藏對台灣的野心」。

    他擔心，「隨著習近平在北京取得政治勝利，與台灣統一（無論是透過武力還是其他方式）可能不會太遠。」

    安倍表示，1993年成為日本國會議員開始，他就主張加強日台關係，保持台灣盛行的親日氛圍，「在加強我們與台灣的關係時，我認為關心台灣安全並致力於確保台灣安全，將有助於整個地區的和平與穩定」。

    安倍相信，在他的前外相、現任首相岸田文雄的領導下，新政府能夠保持日本與台灣這種良好的關係，並繼續以前他加強日台關係的工作，「台灣在地緣政治上非常重要」。

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