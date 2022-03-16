分析俄軍一系列失誤！前CIA局長：各層面表現都不及格

前中央情報局局長裴卓斯估計，俄羅斯可能會繼續陷在這個血腥泥沼中。圖為距離基輔僅30公里的布查（Bucha），鎮上有許多被擊毀的俄軍車輛。（美聯社）

2022/03/16 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過3週，原先外界認為俄軍將快速擊潰烏軍，但截至目前為止，俄軍在各戰線都遭遇強烈抵抗，進展極不順利。美國退役四星上將、前中央情報局（CIA）局長裴卓斯（David Petraeus）分析，俄軍在此次行動中展現出許多弱點，並諷刺普廷沒讓俄羅斯再次偉大，而是讓北約再次偉大，估計俄羅斯可能會繼續陷在這個血腥泥沼中。

裴卓斯接受美國《CNN》專訪時，被問到俄軍在烏克蘭的糟糕表現是否讓他感到驚訝？裴卓斯指出，俄軍目前正在和一支由特種部隊、常規部隊、國土防衛隊及一般公民組成的烏克蘭軍隊作戰。俄軍執行戰術任務及多軍種聯合作戰時表現很差，維修保養、補給後勤等層面也都非常糟糕。

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裴卓斯提到，俄軍從蘇聯時期就缺乏一個強大且專業的士官團隊，俄軍有20％至25％是義務役士兵，在後勤領域的比例更高，而俄軍沒有對各式載具及裝備做好足夠的預防性維護，導致戰場上故障狀況頻傳。

裴卓斯表示，俄軍在許多基本的戰術運作上也存在問題，像是「保持分散，降低被敵方集火機率」。裴卓斯以俄軍在基輔北方的大規模車隊為例，他認為一個軍事縱隊永遠不會在主要幹道中塞爆，若這種狀況發生，車隊就會成為最佳攻擊目標，俄軍運輸控制做的相當不確實。

另外，裴卓斯指出，俄軍並沒有將自身優勢相互結合，例如空軍和地面部隊的行動就是各自為政，俄空軍並沒有協助陸軍、實行真正的「密接空中支援」，俄空軍就只是在執行「一般空襲」而已，而且俄軍缺乏精準彈藥，以至於無法在開戰時就消滅烏克蘭空軍，目前烏空軍雖有受損，但仍在執行任務。

裴卓斯總結，俄羅斯從情報評估、計畫進攻到戰術執行，表現都不及格，加上俄軍面臨的對手是一群絕對堅定、能力驚人、創新且足智多謀，還是在「主場」作戰的軍人。且大部分烏克蘭民眾對俄羅斯的仇恨也隨著俄軍對民用設施的空襲而不斷加深，「俄羅斯不僅沒有贏得人心，甚至還在疏遠人心」。

裴卓斯認為，俄軍面臨的對手是一群絕對堅定、能力驚人、創新且足智多謀，還是在「主場」作戰的軍人。圖為使用NLAW反裝甲飛彈擊毀俄軍裝甲車的烏軍士兵。（法新社）

裴卓斯指出，俄軍運輸控制做的相當不確實。圖為基輔北方的大規模俄軍車隊。（法新社）

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