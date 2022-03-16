歐盟3國總理抵達基輔與澤倫斯基會談 烏總理讚「真朋友」

3國參訪團與烏克蘭高層在基輔會面。（圖擷取自澤倫斯基臉書）

2022/03/16 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）15日上午以歐盟代表身分搭火車來到烏克蘭首都基輔，以行動表達歐盟對烏克蘭的支持。3國元首也和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）等高層會面，並了解目前戰況發展。

綜合外媒報導，波蘭總理莫拉維茨奇、波蘭副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）、捷克總理費亞拉、斯洛維尼亞總理楊薩15日抵達基輔，與總統澤倫斯基、總理什米加爾（Denys Shmyhal）等烏克蘭高層會面，後者為他們講述了目前烏克蘭各地戰況概要。

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澤倫斯基也在臉書貼出3國參訪團與烏克蘭高層會面的影片，並對3國參訪團說：「你們在烏克蘭遭遇困難的時候訪問基輔，展現對烏克蘭的強烈支持，我們非常感謝你們。」什米加爾則在推特讚揚：「來自真朋友的勇氣加持。」

波蘭總理莫拉維茨奇則在推特貼出與副總理卡欽斯基、捷克總理費亞拉、斯洛維尼亞總理楊薩的合照，4人圍著一張烏克蘭地圖，討論當前局勢。莫拉維茨奇表示：「飽受戰爭摧殘的基輔現在正創造歷史，自由與暴政在這裡相互鬥爭，在這裡，我們所有人的未來皆懸而未決。『歐盟支持烏克蘭，它可以依靠朋友的鼎力相助』，我們今天將這條訊息帶到烏克蘭。」

斯洛維尼亞總理楊薩（左一）、捷克總理費亞拉（左二）、波蘭總理莫拉維茨奇（左三）、波蘭副總理卡欽斯基（右三）在基輔與烏國高層討論烏俄局勢。（路透）

斯洛維尼亞總理楊薩（左一）、波蘭總理莫拉維茨奇（左二）、波蘭副總理卡欽斯基（右二）及捷克總理費亞拉（右一）看著烏克蘭地圖，討論當前各地戰況。（歐新社）

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