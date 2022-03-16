為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟3國總理抵達基輔與澤倫斯基會談 烏總理讚「真朋友」

    3國參訪團與烏克蘭高層在基輔會面。（圖擷取自澤倫斯基臉書）

    3國參訪團與烏克蘭高層在基輔會面。（圖擷取自澤倫斯基臉書）

    2022/03/16 07:00

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）15日上午以歐盟代表身分搭火車來到烏克蘭首都基輔，以行動表達歐盟對烏克蘭的支持。3國元首也和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）等高層會面，並了解目前戰況發展。

    綜合外媒報導，波蘭總理莫拉維茨奇、波蘭副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）、捷克總理費亞拉、斯洛維尼亞總理楊薩15日抵達基輔，與總統澤倫斯基、總理什米加爾（Denys Shmyhal）等烏克蘭高層會面，後者為他們講述了目前烏克蘭各地戰況概要。

    澤倫斯基也在臉書貼出3國參訪團與烏克蘭高層會面的影片，並對3國參訪團說：「你們在烏克蘭遭遇困難的時候訪問基輔，展現對烏克蘭的強烈支持，我們非常感謝你們。」什米加爾則在推特讚揚：「來自真朋友的勇氣加持。」

    波蘭總理莫拉維茨奇則在推特貼出與副總理卡欽斯基、捷克總理費亞拉、斯洛維尼亞總理楊薩的合照，4人圍著一張烏克蘭地圖，討論當前局勢。莫拉維茨奇表示：「飽受戰爭摧殘的基輔現在正創造歷史，自由與暴政在這裡相互鬥爭，在這裡，我們所有人的未來皆懸而未決。『歐盟支持烏克蘭，它可以依靠朋友的鼎力相助』，我們今天將這條訊息帶到烏克蘭。」

    斯洛維尼亞總理楊薩（左一）、捷克總理費亞拉（左二）、波蘭總理莫拉維茨奇（左三）、波蘭副總理卡欽斯基（右三）在基輔與烏國高層討論烏俄局勢。（路透）

    斯洛維尼亞總理楊薩（左一）、捷克總理費亞拉（左二）、波蘭總理莫拉維茨奇（左三）、波蘭副總理卡欽斯基（右三）在基輔與烏國高層討論烏俄局勢。（路透）

    斯洛維尼亞總理楊薩（左一）、波蘭總理莫拉維茨奇（左二）、波蘭副總理卡欽斯基（右二）及捷克總理費亞拉（右一）看著烏克蘭地圖，討論當前各地戰況。（歐新社）

    斯洛維尼亞總理楊薩（左一）、波蘭總理莫拉維茨奇（左二）、波蘭副總理卡欽斯基（右二）及捷克總理費亞拉（右一）看著烏克蘭地圖，討論當前各地戰況。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    厚顏提「對等」？俄羅斯：制裁美國總統拜登！
    2022/03/16 06:17

    厚顏提「對等」？俄羅斯：制裁美國總統拜登！
    烏克蘭一天抓到60個內奸、20名特工
    2022/03/16 05:59

    烏克蘭一天抓到60個內奸、20名特工

    信義房屋高薪搶才 新鮮人年薪120萬起
    再傳記者殉職！ 美《福斯新聞》資深攝影遭俄軍殺害 搭擋送醫
    2022/03/16 05:58

    再傳記者殉職！ 美《福斯新聞》資深攝影遭俄軍殺害 搭擋送醫
    力挺烏克蘭 3國總理訪基輔
    2022/03/16 05:30

    力挺烏克蘭 3國總理訪基輔

    人生「三困擾」 董月花分享解決妙招
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播