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    俄電視台員工持反戰標語闖直播 法院罰款後獲釋

    2022/03/16 02:54

    〔中央社〕俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）一名女員工闖入正在直播新聞的攝影棚，手持標語高呼反戰，隨即遭到逮捕，俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國法院今天判她藐視抗議法罪名成立，罰她3萬盧布（280美元）後將她釋放。

    這名女子14日闖入正在直播新聞的攝影棚，手持標語站在主播後方。標語以英文和俄文寫道：「不要戰爭，停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對大家說謊。俄羅斯人民反對戰爭。」

    她也發布一段影片，直斥烏克蘭戰爭是罪行，並呼籲俄羅斯人起而抗議。3萬盧布罰款和影片傳達的訊息有關。

    她對組織未獲批准公共活動的指控不認罪。

    她在影片呼籲俄羅斯人抗議這場戰爭，表示只有他們有權力「阻止這一切瘋狂」。

    她喊話說：「甚麼都不要怕，他們無法將我們通通關起來。」

    關注抗議活動的獨立人權組織OVD-Info以及人權組織Agora領導人表示，這名抗議女子是第一頻道編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）。

    目前仍不清楚她會不會因為持反戰標語闖直播遭到起訴。

    俄國「塔斯社」（TASS）引述執法單位消息人士說法表示，調查當局今天正在研商，是否可以用新法懲罰抗議女子，最高可判她15年有期徒刑。

    這項法律在俄羅斯入侵烏克蘭的8天後簽署立法。針對發布「明知是（有關俄軍的）錯誤消息」者，定出不同長度的刑期和罰款。報導關於俄軍「假消息」者，最長可能被關上15年。

    奧斯雅尼可娃在出庭受審後告訴記者，她「實際上有兩天沒有睡覺」，被訊問超過14個小時，未被給予法律協助，也沒有機會和摯愛的人聯繫。

    奧斯雅尼可娃昨晚被捕後，律師們有好幾個小時不知她的下落，後來俄羅斯媒體流傳的影像顯示她和律師加辛斯基（Anton Gashinsky）一起出庭。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天稍早說，法國願意替奧斯雅尼可娃提供支援。

    他對記者表示：「我們絕對願意採取外交手段提供協助，不論是透過使館或是其他形式。」他並表示，會在下次與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話時提到這項議題。1110316

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