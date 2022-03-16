外媒民調：普廷成為美國人最痛恨的世界領袖之一

在俄羅斯入侵烏克蘭後，民調顯示，俄羅斯總統普廷現在已經成為美國近數十年來最令人痛恨的世界領袖之一。（法新社）

2022/03/16 05:38

〔國際新聞中心／綜合報導〕10年前，約有一半美國人對俄羅斯持正面看法。甚至在俄羅斯干預2016年美國大選之後，22％的美國人，包括37％的共和黨人，仍對俄羅斯總統普廷有好感。然而，《華爾街日報》最近一項民調顯示，俄羅斯入侵烏克蘭已經將普廷變成美國人最痛恨的世界領袖之一。

《華爾街日報》報導，民調顯示，高達90％的美國人對這位俄羅斯總統不滿，86％對他「非常不滿」，對普廷有好感者僅約4％。

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報導指出，論及美國人近數十年來最痛恨的世界領袖，普廷已經躋身於「前段班」。根據羅珀中心（Roper Center）的民調檔案，普廷現在已經位居與「開打」恐怖組織前首腦賓拉丹、前伊拉克強人海珊、北韓獨裁者金正恩、古巴共黨領袖卡斯楚和伊朗神權領袖何梅尼同列，雖然不像賓拉丹和海珊這麼惹人厭，但已相去不遠。

儘管對若干世界領袖觀感的民調相對較少，就算有也通常是在他們最惡名昭彰的的時候，民調數據在時間上也排除了諸如希特勒、史達林、墨索里尼和柬埔寨殺人如麻的波布等世紀大魔王。但普廷現在對於美國人來說，要比前烏干達獨裁者阿敏更不受歡迎，也超越卡斯楚、敘利亞總統阿塞德、伊朗前總統阿瑪迪尼賈，以及被控犯下戰爭和種族滅絕反人道罪行的前南斯拉夫總統米洛塞維奇等人。

華郵指出，或許最有趣的是，普廷現在比前蘇聯共產黨總書記布里茲涅夫更不受美國人歡迎。布里茲涅夫領導下的蘇聯在1979年入侵阿富汗，這項民調是在1982年進行的，布里茲涅夫當時已經淡出公眾視線，並於同年去世。

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