2022/03/15 22:31

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭談判代表波多利亞克(Mykhailo Podolyak)今(15)日宣布,與俄羅斯的第4輪談判已經恢復,而烏克蘭的訴求依舊為停火與(俄羅斯)撤軍。

波多利亞克稍早在推特上表示,「協商正在進行。主要協商的諮詢平台已經恢復。」他也提到了「一般常規事項、停火、自烏克蘭領土上撤出軍隊」等談判訴求。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭與俄羅斯於昨日開啟第4輪談判,但中途雙方同意「技術性暫停」,並於今日繼續談判。

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…