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    俄羅斯第4名將領陣亡 另有1名軍情局情報官喪命

    烏克蘭新聞週刊「焦點」網站報導，烏軍亞速營公布了最新無人機拍攝的俄國陣亡少將照片，這名少將來自俄軍軍情局（GRU）第22旅，他被頭盔遮臉，少將軍階被拔下來放在下巴上。（摘自focus.ua網站）

    烏克蘭新聞週刊「焦點」網站報導，烏軍亞速營公布了最新無人機拍攝的俄國陣亡少將照片，這名少將來自俄軍軍情局（GRU）第22旅，他被頭盔遮臉，少將軍階被拔下來放在下巴上。（摘自focus.ua網站）

    2022/03/15 22:20

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕烏克蘭軍隊和俄羅斯軍隊激戰後在15日傳出多項捷報。根據烏克蘭武裝部隊總參謀部聲明表示，東南部馬立波（Mariupol）的俄軍蒙受損失後，決定撤退。另據烏國新聞週刊「焦點」網站（focus.ua）報導，烏克蘭亞速營在馬立波擊潰俄國格魯烏特種部隊，一名少將陣亡；這是俄軍傳出戰死的第4名將軍。

    此外，路透報導，烏國南部尼古拉耶夫地區州長維塔利金（Vitaliy Kim）也指出，意圖入侵該州首府尼古拉耶夫市（city of Mykolayiv）的俄羅斯軍隊已被烏國守軍逼退，當地局勢較先前略為平靜。

    維塔利金對烏國國家電視台表示，儘管俄軍仍持續向尼古拉耶夫市開火，「可以99%確定，尼古拉耶夫地區將持續抵擋俄軍前進。我們有布格河（Bug River），俄軍若要前進，必須先強行渡河，但我軍絕不會棄守河上橋梁，讓侵略者通過」。

    俄羅斯入侵烏克蘭20天，俄軍進展速度不如克里姆林宮預期。烏國軍方15日稍早通報，俄軍第12獨立近衛工兵旅指揮官波羅亞上校（Serhiy Porohnya）被擊斃。俄羅斯入侵烏克蘭後，已有12名俄軍指揮官陣亡，至少4名高級將領陣亡，包括俄軍第29軍團指揮官柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）少將、第41軍團參謀長少將吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）、第41軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy）少將，以及烏軍在馬立波最新擊斃的一名少將。

    據烏克蘭週刊「焦點」網站報導，烏軍亞速營最新公布了在馬立波陣亡的俄國少將照片，他被頭盔遮臉，少將軍階被拔下來放在下巴上拍照，未揭露確切身分。

    俄羅斯也首次證實，俄軍軍情局（GRU）一名情報官員日前已在烏克蘭港市馬立波遭殺害，他在3月8日婦女節當天才剛和太太與媽媽通完話，家人當晚就收到死訊。據「每日郵報」報導，隸屬GRU的31歲情報官格魯什查克（Alexey Glushchak）上尉來自西伯利亞秋明市（Tyumen），是馬立波前線俄軍最新一名陣亡的重要軍事官員。

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