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    疫情嚴峻！ 東莞封城再升級 台資企業員工搭帳篷隔離影片瘋傳

    微博上流傳一段影片，東莞某台資企業臨時搭建數百個帳篷，安排外宿員工就地隔離，影片瘋傳讓中國網友直呼心痛。（圖取自推特）

    微博上流傳一段影片，東莞某台資企業臨時搭建數百個帳篷，安排外宿員工就地隔離，影片瘋傳讓中國網友直呼心痛。（圖取自推特）

    2022/03/15 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大，廣東東莞繼昨（14）日實施交通停運及限制出城的措施後，今（15）日再升級封城措施，自中午12時起，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理。微博上則流傳一段影片，東莞某台資企業臨時搭建數百個帳篷，安排外宿員工就地隔離，影片瘋傳讓中國網友直呼心痛。

    綜合中媒報導，東莞市疫情防控指揮部辦公室今（15日）發布公告，指自今日中午12時起，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，發生本土疫情的鎮街（園區），所有企業一律停止生產活動，非必要不得外出，防控措施實施至3月21日24時，後續依動態調整。

    微博上則瘋傳一段影片，東莞某台資企業安排外宿員工就地隔離，在園區臨時搭建數百個帳篷，並貼有名字和數字標示防止員工走錯；該企業還劃分男女帳篷區，每個帳篷住兩人，有員工受訪稱，「大家都太難了，連澡都不能洗，希望疫情儘快結束」。

    不少中國網友看完影直呼心痛，留言「疫情下的東莞打工人，心酸且堅強」、「希望隔離期間不要下雨」。

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