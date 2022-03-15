若中國犯台 弗格森：西方不會實施俄式經濟制裁

弗格森認為鑑於中國經濟規模，若中國犯台，西方不會實施極度經濟制裁。（路透）

2022/03/15 00:10

〔編譯魏國金／台北報導〕知名史學家、史丹佛大學胡佛研究所高級研究員弗格森（Niall Ferguson）指出，俄國總統普廷沒有發瘋，只是被權力腐蝕、脫離現實，意圖以「沙皇普廷」之姿復興俄羅斯帝國。至於中國國家主席習近平若攻打台灣，西方將不會對中國實施類似對俄國的經濟制裁，因為中國的經濟規模太過龐大，並與全球深度交織。

他接受日本經濟新聞專訪說，習近平的終極目標是必須控制台灣，而他從烏俄戰爭中可能認定西方在軍事行動上軟弱、不願打仗，但在經濟上強硬，準備利用制裁懲罰侵犯，因此他將自忖：「施加在俄國的制裁也會用在我身上嗎？」

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他說，答案是不會，「有別於俄國，中國是龐大的經濟體，儘管有冷戰趨勢，但仍與美國經濟深度交織，美國在中國的投資非常可觀，若當前對俄國的經濟制裁也用在中國，將對我們造成更大傷害，這就是所謂『相互保證的金融毀滅』（mutually assured financial destruction）的問題」。

他指出，全球目前處於二次冷戰（Cold War II，新冷戰）之中，一次與二次冷戰的差別在於，後者的主要敵國是中國，而俄國是小老弟，而在一次冷戰中，蘇聯是頭號敵國，中國是小老弟。新冷戰更多的是跨太平洋，而非跨大西洋。

弗格森說，烏克蘭戰爭突顯普廷復興俄羅斯帝國的企圖，但他顯然低估烏克蘭人的反抗，也低估俄國經濟的危機，他沒有料到西方在經濟制裁上如此團結與嚴厲。他出現誤判，但沒有瘋狂，一個人若非常脫離現實，就會做出類似的誤判。他說，普廷將自己當作「沙皇」，試圖復興俄羅斯帝國而非蘇聯，普廷提供的是保守、正統的民族主義意識形態，這點與蘇聯遺緒無關。

他指出，普廷有強烈動機利用更血腥手段，加速擊潰烏克蘭，因為若他失敗，他在俄國的地位將變得非常脆弱，因此現在的關鍵要事是盡快戰勝烏克蘭總統澤倫斯基及其軍隊，並以實力進行和談，在和談中，普廷或許願意做些讓步，換取削減或解除制裁。

弗格森說，短期而言，習近平一定思考開綠燈讓普廷入侵烏克蘭是否錯誤，因普廷一定向他保證這場戰爭將很短暫，且不會產生如此巨大的經濟震撼，習喜歡穩定，特別是今年中國高層準備換屆、他將續任領導人之際。

他說，長期而言，問題將是「在中國明顯對中亞與東亞有野心，因此對俄國造成潛在威脅同時，成為中國的小老弟是否真的符合俄國利益？」在某一時刻，俄中關係將開始緊張，因為他們並不真的互信。

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