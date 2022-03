明天繼續談判！ 烏總統顧問：第四輪烏俄會談「技術暫停」...

2022/03/14 22:51

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯最新一輪會談在台灣時間14日晚間展開,稍早烏國談判團成員之一的波多利亞克(Mykhailo Podoliak)表示,今晚的談判「技術暫停」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的高級顧問波多利亞克今晚9點55分在推特表示,為讓工作小組有更多時間準備,「談判『技術暫停』至明天(15日)」,強調第四輪談判還在繼續,只是今天還不會有結果。

波多利亞克傍晚時宣布烏俄第四輪會談已展開,但雙方意見持續僵持,溝通困難。

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...