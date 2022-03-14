俄國無端侵烏 梅克爾與普廷的關係被重新檢視

隨著俄羅斯總統普廷無端地攻擊烏克蘭，政治分析師開始重新評估普廷與德國前總理梅克爾之間長期而復雜的關係，以及莫斯科當局是如何對歐洲其他國家產生如此大的影響。 （路透）

2022/03/14 22:31

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據CNBC報導，隨著俄羅斯總統普廷無端地攻擊烏克蘭，政治分析師開始重新評估普廷與德國前總理梅克爾之間長期而復雜的關係，以及莫斯科當局是如何對歐洲其他國家產生如此大的影響。

梅克爾能講流利俄語，且與普廷保持外交關係，在她任內，德國加強與俄國的能源聯繫，並將國防支出保持在最低水準。但俄國入侵烏克蘭現在已經導致德國政治戲劇性的轉變。

請繼續往下閱讀...

華府智庫「德國馬歇爾基金會」資深研究員柯克加德（Jacob Kirkegaard）表示：「德國新總理蕭茲強有力的政策轉變，是對梅克爾對外經濟政策核心的堅決否定。」

柯克加德指出：「德國的對外經濟政策不再以俄國是1個以穩定為導向的行為者為基礎，而是1個侵略性的帝國主義強權。」

在俄國2月底首次派軍進入烏克蘭的兩個分離地區後，蕭茲宣布停止北溪2號天然氣管道的驗收。北溪2號是在2018年梅克爾擔任總理時開始興建，當時被視為1個有爭議的項目，目的在通過波羅的海將額外的天然氣從俄國輸送到德國，繞過烏克蘭和波蘭等國家。

智庫「開放社會基金會」歐洲和歐亞執行主任施瓦澤（Daniela Schwarzer）表示：「梅克爾的最大失敗就是，沒有在2014年俄國非法併吞克里米亞後，扭轉與俄國的經濟聯繫和能源項目。」

事實上，梅克爾一直支持這條天然氣管道，儘管烏克蘭和其他國家，尤其是美國，對此表示擔憂。根據歐洲統計局的數據，2010年德國從俄國進口的天然氣，佔其進口總量的36%，2020年這個比例已升至約65%。

HEC巴黎商學院歐盟法學教授阿萊曼諾 （Alberto Alemanno） 表示：「沒有其他國家梅克爾執政時期的德國那樣，把俄國不甩世界秩序的立場予以淡化。」

阿萊曼諾指出：「北溪2號天然氣管道是梅克爾對俄國姑息政策的縮影，以至於今天體現了德國對俄國立場的所有錯誤。透過與普廷建立不必要的相互依存關係，梅克爾執政時期的德國讓他變得更強大，同時削弱了整個歐洲和北約。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法