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    武漢肺炎》東莞防疫停運不停工 市民抱怨不便

    中國廣東省深圳市因武漢肺炎疫情宣布封城，圖為14日防疫人員抵達深圳灣口岸。（路透）

    中國廣東省深圳市因武漢肺炎疫情宣布封城，圖為14日防疫人員抵達深圳灣口岸。（路透）

    2022/03/14 20:31

    〔中央社〕中國廣東東莞因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情進入7天封閉管理模式。有台籍居民表示，一樣要上班、公司也持續生產，且各區管理鬆緊不一，感覺不像「封城」。但也因為交通停運卻照樣上班，引起東莞網友抱怨。

    港資聯宇科技有限公司的副總經理林柏偉來自台灣，已在東莞居住10幾年。他告訴中央社記者，目前在東莞的工廠並沒有停產，但一些原物料供應會受到全球疫情影響。

    林伯偉以所屬的電子公司為例指出，因應東莞當局的疫情管控不得不展開調度。但其實香港和深圳疫情對於公司生產原物料的取得衝擊更大。

    東莞台商子女學校的工作人員則說，目前全市改成線上教學，對東莞師生來說都不是第一次經歷。而工作人員依然需要到校上班，除了全民核酸檢測、餐廳不准內用、外送人員只能送到園區及社區門口之外，生活基本如常。

    東莞許多行業並沒有實施居家上班。社群平台微博上，有當地居民抱怨「停運不停工」，指官方凌晨發通知，從標題根本看不出來公車和地鐵停運，有些人改成開車上班，但路邊公車站還有很多老人、小孩及打工者在等車，根本就不知情。

    另有不具名的受訪者認為，東莞之所以突如其來發布7天的全市「圍合管理」、「封閉式管理」，原因是新官上任刻意展現大動作。

    南方日報13日報導，東莞市大朗鎮1日發生聚集性疫情，暴露出東莞市在疫情防控工作存在的漏洞，一些黨員幹部存在履職不力、失職失責等問題，廣東公安廳副廳長黃守應、東莞常務副市長王長青等6人被免職。

    東莞市疫情防控指揮辦今天公告，為有效阻斷疫情傳播，將在全市開展多輪核酸檢測。除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，東莞市公車、地鐵暫時停運。全市人員非必要不離境，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離境。停止實體教學活動，高校（大學院校）實行封閉式管理。所有景區景點、體育場館暫停開放。暫停餐廳內用及聚集性活動。

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