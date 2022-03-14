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    武漢肺炎》深圳成中國首個封城一線城市 對產業形成考驗

    中國廣東省深圳市今天起封城7天，成為中國疫情以來首個封城的一線城市。圖為香港落馬洲通往深圳的橋梁。（路透）

    中國廣東省深圳市今天起封城7天，成為中國疫情以來首個封城的一線城市。圖為香港落馬洲通往深圳的橋梁。（路透）

    2022/03/14 19:00

    〔中央社〕中國廣東省深圳市今天起封城7天，成為中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來首個封城的一線城市，當地民眾13日急忙搶購糧食日用品，更有人將辦公室電腦搬回家辦公。由於當地企業工廠眾多，封城對產業形成考驗。

    中共廣東省委書記李希13日在深圳視察時表示，深圳要「全力以赴支援香港抗疫」和「保障對港物資供應」。至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，則要堅持「動態清零」總方針，採「硬措施」處置，盡快實現「社會面動態清零」，力爭「1個潛伏期內」遏止疫情。

    對於深圳封城及李希「全力以赴支援香港抗疫」的表態，不少中國民眾卻將矛頭指向香港，上網批評香港特首林鄭月娥及港府防疫不力，導致疫情禍及深圳及東莞。其中更有人算起「反送中」運動的舊帳，對港人有不少強烈的情緒性及侮辱性攻擊。

    綜合港媒、陸媒報導及網路訊息，深圳官方13日傍晚宣布今天封城前後，不少深圳上班族提前下班，爭相前往各大賣場、超市、便利商店搶購日用品及食品，營業廳內大排長龍，貨架上的商品瞬即清空，讓不少晚到的上班族抱怨，擔心封城7天要怎麼度過。

    由於深圳企業及工廠眾多，封城7天對當地產業的影響受到關注，像是台資企業富士康便宣布暫停蘋果手機的代工生產，何時復工有待官方批覆。基於富士康的生產規模及產業指標性，使深圳眾多企業因封城受到的影響及對產業的衝擊，受到市場矚目。

    在封城令執行前夕，深圳各大企業展開因應措施。星島日報報導，14日下班時間，有當地上班族搬著自己辦公室裡的電腦主機搭地鐵，準備回家辦公。

    今天是封城第1天，平日人車喧鬧的深圳街頭頓時一片寂靜，被形容為「按下暫停鍵」。但據當地網友反映，深圳的外送員似未被禁止送餐，且接單量大增，各社區外送通道前堆滿大量外送餐點。然而，這也使民眾等待餐飲送達時間大增。

    李希13日前往深圳視察疫情防控，被認為是深圳、東莞相繼宣布今天起封城的主因。根據報導，李希要求深圳「更好服從服務全國大局，全力以赴支援香港抗疫和保障對港物資供應」，「為確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定作出應有貢獻」。

    他並針對深圳疫情下達指示，深圳要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取「更加堅決果斷、更加科學精準、更加快速有效」的「硬措施」因應處置本土疫情。

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