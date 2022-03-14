力抗惡鄰居！ 瑞典智庫：歐亞國家武器進口持續強勁

SIPRI指出，儘管烏俄關係緊張，但主要武器出口國過去幾年憂心助長衝突，反而限制向烏出口武器。圖為烏國空軍米格-29（MiG-29）戰機。（路透檔案照）

2022/03/14 15:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）14日公布最新報告指出，東亞、大洋洲地區和歐洲在過去10年的武器進口持續強勁，主因與中國和俄羅斯軍事威脅有關。台灣方面前幾年雖呈現縮減，但未來幾年預估大幅上升。

《法新社》和《德國之聲》報導，SIPRI比較分析過去10年全球武器進出口數據後發現，儘管2017至21年與2012至16年相比，全球的主要武器貿易下降4.6％，但在歐洲、東亞、大洋洲和中東等地，武器進口卻不斷增加，或至少保持高比率增長。

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根據報告，亞洲、大洋洲仍是全球主要武器進口地區。在2017至21年間，全球43％的武器貿易都是輸入至這兩個地區，全球十大武器進口國中有6個在亞洲及大洋洲，包含印度（11％）、澳洲（5.4％）、中國（4.8％）、南韓（4.1％）、巴基斯坦（3％）和日本（2.6％）。

台灣方面，武器進口在2012至16年和2017至21年縮減68％，但預計會在未來幾年大幅增加。俄烏危機爆發之後，台灣是否增加軍費支出和軍備採購等，近來愈發受到國際關切。

SIPRI武器轉運計畫資深研究員韋茲曼（Pieter D. Wezeman）表示，中國與亞洲、大洋洲許多國家之間的緊張局勢，是該地區武器進口的主要驅動力。這也是美國向該地區輸出武器的主要因素。

另外，歐洲是武器進口增幅最大的地區。在2017至21年，歐洲國家的主要武器進口比2012至16年增加19％，為全球增幅最大，佔全球武器貿易的13％，又以英國最多。由於其他歐洲國家近期也下單大量的主要武器，尤其是來自美國的戰機，因此預計未來10年內，歐洲多國的武器進口量也將大幅增加。

韋茲曼解釋，大多數歐洲國家與俄國關係嚴重惡化，是歐洲武器進口增長的重要驅動力，這個趨勢是從俄國2014年併吞克里米亞後開始。

至於烏克蘭，儘管在2017至21年間，烏東持續發生武裝衝突，但烏國在此期間的主要武器進口仍非常有限。SIPRI分析，部分原因是該國財政資源有限，且烏國本就擁有自己的的武器產能。對烏國輸出武器通常具有更多政治意義，而非軍事意義，甚至在俄國侵烏前，部分主要武器出口國因擔心助長衝突，限制了對烏國的武器出口。

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