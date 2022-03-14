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    殺紅眼！ 俄軍傳動用「蝕骨」白磷彈攻烏東

    燃燒中的白磷彈落入烏東波帕斯納市城區。（圖翻攝自Oleksiy Biloshitsky臉書）

    燃燒中的白磷彈落入烏東波帕斯納市城區。（圖翻攝自Oleksiy Biloshitsky臉書）

    2022/03/14 14:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭正遭受俄羅斯武力侵犯，許多城市遭到俄軍頻繁砲擊和空襲，已造成許多無辜平民死傷。俄軍繼證實動用被稱為「炸彈之父」（father of all bombs）的真空彈（vacuum bomb）之後，又傳出動用另一種被日內瓦公約（Geneva convention）所禁止的武器：白磷彈。

    據《烏克蘭真理報》報導，12日深夜，烏克蘭警察局第一副局長奧列克西（Oleksiy Biloshitsky ），拍下俄軍使用數枚「白磷彈」襲擊烏克蘭東部波帕斯納市（Popasna）城區，大量火光看似下起「火雨」，劃破夜空鐵證如山。

    奧列克西在臉書貼出影片，指控俄軍使用「極具破壞性和危險性，且極度扭曲」的白磷彈襲擊波帕斯納。

    他說：「這些種族主義者（俄軍），正在城市中釋放這些東西，將造成令人難以置信的痛苦和火災」。

    「白磷彈」內含可以助燃並能夠提高燃燒溫度的鋁粉材料。由於具有溫度高、火焰小的特性，受到白磷彈攻擊的人員也許在外貌上看似沒有損傷，但白磷會透過皮膚深入肌肉與骨骼，導致多器官衰竭和死亡。據《日內瓦公約》資訊，白磷彈可以合法用於製造煙幕與信號彈，但嚴禁在人口稠密的地區使用。

    據了解，含有白磷的武器會散佈超過800℃的燃燒化合物，覆蓋面積甚至可達數百平方公尺，若不慎遭到白磷彈藥攻擊，會在人體內與水結合成磷酸，嚴重灼傷人體，且其作用時間長，會持續到所有磷或氧氣都消耗殆盡為止，燒到見骨也有可能，造成特別嚴重和痛苦的傷害，讓被襲者陷入緩慢而痛苦的死亡。

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