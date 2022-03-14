傳俄軍遺體塞爆白俄3城停屍間 當地醫護被下封口令

白俄羅斯當地居民指稱，大量俄軍遺體塞滿邊境3城的停屍間，準備運回俄羅斯。圖為在哈爾科夫遭擊斃的俄軍士兵。（路透）

2022/03/14 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後遭遇強烈抵抗，各地戰況陷入膠著，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）12日表示，俄羅斯軍隊已經遭受近幾十年來最嚴重的損失，已折損1萬2000多名士兵。《自由歐洲電台》指出，位於白俄羅斯與烏克蘭的城市有多處太平間已被俄軍遺體塞滿，當地醫護甚至被下達封口令。

根據《自由歐洲電台》報導，位於戈梅利州普里皮亞季河畔的莫濟里市（Mazyr），有當地居民表示，在烏克蘭境內喪生的俄軍士兵被卡車載往白俄羅斯境內的停屍間，之後再透過火車或軍機運回俄羅斯。

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當地居民回憶，在莫濟里市火車站上堆放大批裝有俄軍遺體的屍袋，「數量多到令人難以置信」。居民指出，莫濟里市附近有俄軍的暫時墓地，俄軍設立封鎖線，防止非相關人士進出，除了莫濟里市以外，周邊地區也有多個墓地。

除了莫濟里市以外，邊境地區的戈梅利（Gomel）和納羅里拉（Naroulia）的停屍間也放滿大批俄軍遺體。而在俄國入侵後，戈梅利當地醫學中心持續接收俄軍傷兵。莫濟里市的部分醫護人員甚至簽署了一份保密協議，不得洩漏當地醫院收容俄軍及遺體的相關狀況，莫濟里多家醫院也被俄軍徵用為軍醫院。

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