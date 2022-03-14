為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傳俄軍遺體塞爆白俄3城停屍間 當地醫護被下封口令

    白俄羅斯當地居民指稱，大量俄軍遺體塞滿邊境3城的停屍間，準備運回俄羅斯。圖為在哈爾科夫遭擊斃的俄軍士兵。（路透）

    白俄羅斯當地居民指稱，大量俄軍遺體塞滿邊境3城的停屍間，準備運回俄羅斯。圖為在哈爾科夫遭擊斃的俄軍士兵。（路透）

    2022/03/14 12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後遭遇強烈抵抗，各地戰況陷入膠著，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）12日表示，俄羅斯軍隊已經遭受近幾十年來最嚴重的損失，已折損1萬2000多名士兵。《自由歐洲電台》指出，位於白俄羅斯與烏克蘭的城市有多處太平間已被俄軍遺體塞滿，當地醫護甚至被下達封口令。

    根據《自由歐洲電台》報導，位於戈梅利州普里皮亞季河畔的莫濟里市（Mazyr），有當地居民表示，在烏克蘭境內喪生的俄軍士兵被卡車載往白俄羅斯境內的停屍間，之後再透過火車或軍機運回俄羅斯。

    當地居民回憶，在莫濟里市火車站上堆放大批裝有俄軍遺體的屍袋，「數量多到令人難以置信」。居民指出，莫濟里市附近有俄軍的暫時墓地，俄軍設立封鎖線，防止非相關人士進出，除了莫濟里市以外，周邊地區也有多個墓地。

    除了莫濟里市以外，邊境地區的戈梅利（Gomel）和納羅里拉（Naroulia）的停屍間也放滿大批俄軍遺體。而在俄國入侵後，戈梅利當地醫學中心持續接收俄軍傷兵。莫濟里市的部分醫護人員甚至簽署了一份保密協議，不得洩漏當地醫院收容俄軍及遺體的相關狀況，莫濟里多家醫院也被俄軍徵用為軍醫院。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為了和平與停火 馬克宏接連和拜登、澤倫斯基通話
    2022/03/14 10:07

    為了和平與停火 馬克宏接連和拜登、澤倫斯基通話
    烏克蘭海岸線已遭俄軍封鎖 英國防部示警：未來恐有登陸行動
    2022/03/14 09:48

    烏克蘭海岸線已遭俄軍封鎖 英國防部示警：未來恐有登陸行動

    八點檔女神驚爆假貨爭議！出面道歉
    再度呼籲設禁飛區 澤倫斯基：俄飛彈掉到北約只是時間問題
    2022/03/14 08:46

    再度呼籲設禁飛區 澤倫斯基：俄飛彈掉到北約只是時間問題
    俄軍稱殺死180名「外籍傭兵」 烏克蘭反駁：典型宣傳戰手法
    2022/03/14 08:07

    俄軍稱殺死180名「外籍傭兵」 烏克蘭反駁：典型宣傳戰手法

    零碳服務 信義房屋參與新北節能E好宅
    傳俄羅斯要求中國提供軍事裝備 蘇利文示警：別幫俄國躲避制裁！
    2022/03/14 07:35

    傳俄羅斯要求中國提供軍事裝備 蘇利文示警：別幫俄國躲避制裁！
    澤倫斯基首曝「烏軍1300人陣亡」 俄國折損近10倍兵力
    2022/03/13 15:28

    澤倫斯基首曝「烏軍1300人陣亡」 俄國折損近10倍兵力
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播