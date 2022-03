俄國扶植梅利托波爾市新市長 烏克蘭檢調依叛國罪展開調查

2022/03/14 11:39

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭札波羅熱州梅利托波爾市(Melitopol)市長費德羅夫(Ivan Fedorov)11日被俄軍綁架帶走,俄方隨即任命梅利托波爾市議會前議員丹尼爾琴科(Galina Danilchenko)為市長,企圖扶植偽政權。針對此事,烏克蘭總檢察長辦公室已對丹尼爾琴科依叛國罪展開調查。

根據《CNN》報導,丹尼爾琴科「上任」後,梅利托波爾市議員們13日發表書面聲明,要求烏克蘭總檢察長對丹尼爾琴科提起刑事訴訟,指丹尼爾琴科已涉叛國罪,企圖在梅利托波爾建立偽政府。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭總檢察長辦公室目前已針對丹尼爾琴科展開調查,要找出她的具體叛國事證,總檢察長辦公室在一份聲明中指出,丹尼爾琴科宣布在梅利托波爾市建立不符合烏克蘭法律規範的「人民代表委員會」,丹尼爾琴科呼籲當地烏克蘭人民給予委員會支持,甚至呼籲當地民眾「停止抵抗」,相關調查、刑事訴訟將會陸續展開。

而丹尼爾琴科「上任」後,在電視節目中宣布梅利托波爾市將開始播放「俄羅斯電視頻道」,原因是目前正在烏克蘭播放的電視頻道中,「可靠資訊」嚴重不足。丹尼爾琴科的說法也讓人質疑她的實際立場。

Galina Danilchenko, head of the occupation administration of #Melitopol, said that #Russian propaganda channels began broadcasting in the city. pic.twitter.com/GZlt6erpEl