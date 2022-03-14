美記者為拍攝烏克蘭平民逃難畫面　遭俄軍槍殺

2022/03/14 02:12

〔中央社〕烏克蘭內政部表示，美國獲獎電影人兼記者芮諾（Brent Renaud）在烏國首都基輔（Kyiv）市郊工作期間，遭到俄軍槍殺。倖存的同行記者指出，事發當時，他們正準備前往拍攝平民逃難的畫面。

英國「衛報」（The Guardian）引述當地警方和消息人士說法報導，芮諾在伊爾平（Irpin）工作期間，遭到俄軍攻擊，頸部中彈身亡。

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「紐約時報」（New York Times）則報導，50歲的芮諾過去曾替多家美國新聞機構與媒體工作，包括HBO、美國國家廣播公司（NBC）和紐約時報。

芮諾經常與他的兄弟克萊格（Craig Renaud）搭檔，在伊拉克、阿富汗等世界各地的衝突熱點拍攝影片。芮諾還曾因1部美國芝加哥（Chicago）學校的紀錄片，榮獲被視為廣播電視媒體界普立茲新聞獎的皮博迪（Peabody）獎。

先前外媒稱芮諾遇難時身上帶有紐約時報的識別證，因此認為他是紐時記者，但紐時隨即澄清，芮諾喪生時並不是為該報工作。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「如果真的有美國記者被殺，將是一起令人震驚的可怕事件，也是（俄羅斯總統）蒲亭及其軍隊暴行的又一例證。」

蘇利文說：「這就是為什麼我們努力對他施加嚴厲制裁，並盡量透過各種形式的軍援幫助烏克蘭人，以反擊俄軍的猛烈攻擊。」

針對這起事件，紐時主管溝通事務的副總裁洛迪斯．哈（Danielle Rhoades Ha）表示：「聽到芮諾的死訊，我們深感悲痛，他是一個才華洋溢的電影人。」

烏國內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）透過聲明指出，芮諾「為揭露侵略者陰險、冷血而無情的行動，不惜付出自己的生命。」

與芮諾搭檔的受傷記者阿瑞唐多（Juan Arredondo），曾與芮諾一起在哈佛大學尼曼基金會（Nieman Foundation）擔任研究員。

據基輔奧馬迪特醫院（Okhmatdyt Hospital）在Instagram上發布的1段影片，阿瑞唐多在病床上描述槍擊現場的狀況。

阿瑞唐多指出，事發當時，他與芮諾乘車準備前往目的地，準備拍攝平民逃難的過程，兩人通過1個檢查哨之後，在車上遭到俄軍殘忍槍擊。1110314

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