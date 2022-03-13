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    倒數3天！金融市場將有巨變？ 印度神童示警注意這5件事

    阿南德指出，3月16日金融市場將發生重大改變。（圖取自Youtube/Conscience）

    阿南德指出，3月16日金融市場將發生重大改變。（圖取自Youtube/Conscience）

    2022/03/13 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕印度神童、占星預言家阿南德（Abhigya Anand）因預言武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發受到各界關注，而他先前點出3月16日及4月13日這兩天是關鍵，金融投資等市場將會有重大改變，將影響世上每個地區的經濟，是真？是假？不少人拭目以待。

    阿南德在個人Youtube頻道「Conscience」表示，全球受卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）及「火星土星合相」兩股負能量影響，情況都不樂觀，包含香港受疫情影響，死亡率竄到世界第一，南韓單日確診數也高達34萬，另外，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭造成全球金融市場震盪，對經濟造成衝擊。

    阿南德點出，3月16日這天非常重要，全世界因為俄羅斯侵略烏克蘭受到影響，特別是經濟、能源方面，股市恐會崩盤、經濟也面臨泡沫化危機。

    不過，阿南德也預言，5月以後就會慢慢出現轉機，不過人們要持續注意5件事，包含金融泡沫、地緣政治、「卡拉薩爾帕瑜伽」與「木興火星合相」作用、財富版圖移動及加密貨幣等區塊鏈問題，從事任何投資都務必謹慎為上。

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